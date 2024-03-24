Ночью оккупанты снова массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В частности, воздушная тревога раздавалась и на Житомирщине.
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Штраф за спасение
Жительница Звягеля Светлана на своей странице в фейсбук пожаловалась, что во многих районах города нет укрытий. Именно поэтому ночью ее дочь вместе с внуками была вынуждена уговаривать знакомого таксиста довезти их до ближайшего бомбоубежища.
По дороге авто остановила полиция и выписала штраф. Женщина выразила возмущение из-за этого инцидента. По ее мнению, неправильно наказывать за то, что люди пытаются спастись от "Шахедов" и ракет.
Госпожа Светлана подчеркнула, что во время воздушных атак многие люди просто не могут добраться до укрытий. Она призвала власти исправить эту ситуацию.
Что сказали в полиции
Журналисты "Общественного" обратились за комментарием в полицию. Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик признала, что в ночь на 24 марта полицейские в Звягеле действительно составили несколько протоколов, в частности на таксистов. Впрочем, они касались нарушения правил дорожного движения, а не комендантского часа.
Ночная атака 24 марта: что известно
- В ночь на 24 марта оккупанты сначала запустили ударные дроны, а уже под утро атаковали Украину ракетами.
- Так, по сообщению Воздушных сил, враг осуществил запуск 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС 28 ударных БпЛА типа "Шахед".
- В целом силы ПВО уничтожили 43 воздушные цели: 18 ракет и 25 беспилотников в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.
- Известно о поражении критической инфраструктуры. В частности, на Западе повреждены объекты "Нафтогаз".
- Утром россияне повторно атаковали Украину. На этот раз они запустили "Кинжалы""Кинжалы"в Стрыйском районе.
- Из-за атаки в Кривом Роге повреждены теплосети и ЛЭП, на Никопольщине – энергообъект.