Уночі окупанти знову масовано атакували Україну "Шахедами" і ракетами. Зокрема, повітряна тривога лунала і на Житомирщині.

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Штраф за порятунок

Мешканка Звягеля пані Світлана на своїй сторінці у фейсбук поскаржилася, що у багатьох районах міста немає укриттів. Саме через це уночі її донька разом із онуками була змушена вмовляти знайомого таксиста довезти їх до найближчого бомбосховища.

По дорозі авто зупинила поліція і виписала штраф. Жінка висловила обурення через цей інцидент. На її думку, неправильно карати за те, що люди намагаються врятуватися від "Шахедів" і ракет.

Пані Світлана підкреслила, що під час повітряних атак багато людей просто не можуть дістатися укриттів. Вона закликала владу виправити цю ситуацію.

Довідка: На Житомирщині комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Що сказали у поліції

Журналісти "Суспільного" звернулися за коментарем до поліції. Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик визнала, що в ніч на 24 березня поліцейські у Звягелі справді склали декілька протоколів, зокрема на таксистів. Втім, вони стосувалися порушення правил дорожнього руху, а не комендантської години.

Нічна атака 24 березня: що відомо