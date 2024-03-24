Уночі окупанти знову масовано атакували Україну "Шахедами" і ракетами. Зокрема, повітряна тривога лунала і на Житомирщині.
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Штраф за порятунок
Мешканка Звягеля пані Світлана на своїй сторінці у фейсбук поскаржилася, що у багатьох районах міста немає укриттів. Саме через це уночі її донька разом із онуками була змушена вмовляти знайомого таксиста довезти їх до найближчого бомбосховища.
По дорозі авто зупинила поліція і виписала штраф. Жінка висловила обурення через цей інцидент. На її думку, неправильно карати за те, що люди намагаються врятуватися від "Шахедів" і ракет.
Пані Світлана підкреслила, що під час повітряних атак багато людей просто не можуть дістатися укриттів. Вона закликала владу виправити цю ситуацію.
Що сказали у поліції
Журналісти "Суспільного" звернулися за коментарем до поліції. Речниця Головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторія Дубовик визнала, що в ніч на 24 березня поліцейські у Звягелі справді склали декілька протоколів, зокрема на таксистів. Втім, вони стосувалися порушення правил дорожнього руху, а не комендантської години.
Нічна атака 24 березня: що відомо
- У ніч проти 24 березня окупанти спершу запустили ударні дрони, а вже під ранок атакували Україну ракетами.
- Так, за повідомленням Повітряних сил, ворог здійснив запуск 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС 28 ударних БпЛА типу "Шахед".
- Загалом сили ППО знищили 43 повітряні цілі: 18 ракет та 25 безпілотників у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.
- Відомо про ураження критичної інфраструктури. Зокрема, на Заході пошкоджено об'єкти "Нафтогаз".
- Вранці росіяни повторно атакували Україну. Цього разу вони запустили "Кинджали" на Стрийщину.
- Через атаку у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і ЛЕП, на Нікопольщині – енергооб'єкт.