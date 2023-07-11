В Житомирской области авто подорвалось на мине: погиб молодой парень
Источник:ГУ НП в Житомирской области
В Житомирской области авто подорвалось на мине. К сожалению, в результате этого погиб 23-летний водитель.
Парень въехал на заминированную территорию в лесу. Он высадил свою семью возле предупредительного знака о минах.
Смотрите также В Харьковской области мужчина подорвался на мине, которую россияне оставили в его дворе
В Житомирской области произошла трагедия из-за мины
По словам правоохранителей, 10 июля возле села Рудни-Хочинская Олевской общины произошел взрыв в лесу. Как оказалось, люди заехали на заминированную территорию, игнорируя предупредительными знаками и ограничительными лентами.
Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" 23-летний парень высадил свою семью, а сам поднял шлагбаум и поехал дальше. На грунтовой дороге автомобиль наткнулся на мину и подорвался.
В результате этого 23-летний житель Олевской общины погиб на месте. Сейчас начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Последствия подрыва авто на мине / фото полиции
Отметим, что на Житомирщине разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от границы с Беларусью и оккупированных местностей. Запрещено посещение заповедников области. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры.
Другие подобные трагические случаи
- Напомним, что ранее в селе Волохов Яр 60-летний мужчина наткнулся на своем дворе на мину, которую оставили россияне. К счастью, мужчина жив, но получил травму ноги.
- В Черниговской области недалеко от поселка городского типа Репки на мине подорвался автомобиль, в котором ехали двое полицейских. Один из них погиб на месте, другой получил ранения.
- В Харьковской области 2 июня автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. При взрыве в автомобиле находилась семья с тремя детьми.