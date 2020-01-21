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      30 лет "Живой цепи единства": как это было – фото

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      Живая цепь ко Дню соборности / diena.lv

      Цепь "Украинская волна" в 1990 году была одной из самых масштабных в мировой истории и стала еще одним шагом к обретению независимости. "Живая цепь" стала символом единства восточных и западных земель Украины. Об истории создания масштабной "живой цепи" – читайте в нашем материале.

      Участники акции символически объединяют берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами:

      • С левого берега – символизирует Украинскую Народную Республику;
      • С правого берега – символизирует Западно-Украинскую Народную Республику.

      Читайте также: День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство

      Живий ланцюг
      Живая цепь в Украине в 1990 году

      История

      Создание крупнейшей в Украине "живой цепи" – "Украинской волны", состоялось в воскресенье 21 января 1990 года. Миллионы людей взялись за руки, соединив Ивано-Франковск (через Львов) и Киев в день 71 летия воссоединения УНР и ЗУНР.

      Акцию "Украинская волна" организовал Народный Рух Украины. Михаил Горынь – член Секретариата НРУ был инициатором и соорганизатором акции. Подготовка к акции началась в сентябре 1989 года. Организаторы от различных областей собирались на ежемесячные совещания в Киеве.

      Живая цепь была 170 километров в длину: начиналась в Ивано-Франковске от Центрального народного дома (бывшей резиденции парламента ЗУНР и места принятия Акта Соединения), шла через Стрый – отсюда шло ответвление на Закарпатье, Львов, Тернополь, Ровно, Житомир в Киев.

      Ивано-Франковск (тогдашний Станислав) в 1919 году был столицей ЗУНР, поэтому именно из этого города люди начали строить живую цепь.

      "Украинская волна" в 1990 году

      Почему же цепь была создана 21 января?22 января 1990 года приходилось на понедельник, а вот 21 было воскресенье (выходной день). Задействовать такое большое количество людей в будний день было бы невозможно, поэтому событие сместили в день.

      Сколько было людей?

      В цепи приняли участие по данным КПСС около 450 тысяч человек, а по неофициальным – от 1 до 5 миллионов человек.

      Плотность "цепи" была неоднородной – от 5-10 рядов в центре Львова к интервалу в десятки метров в некоторых районах Киевщины и Житомирщины. Штаб акции направлял в такие места автобусы с активистами из Львова и Ивано-Франковской области.

      Благодаря энтузиазму активистов горючее для автотранспорта участники акции обеспечивали свой счет, а представители медицинской службы работали на волонтерских началах.

      Самая масштабная "живая цепь" в истории

      Что такое Акт Злуки?22 января 1919 года состоялось торжественное объявление на Софийской площади в Киеве универсала об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину, День соборности Украины.
      9 января 1918 года Центральная Рада своим Четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А 22 января 1919 года произошло объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).

      "Цепь единства" в наши дни

      Целью Живой цепи соборности является напоминание украинцам о датах в истории украинской государственности:

      • 22 января 1918 года – Центральная Рада приняла IV Универсал.
      • 22 января 1919 года – состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.

      Акция не является политической, поэтому любая символика или атрибутика партий – запрещена.

      Организаторами проведения "Цепи единства" является общественная организация Братство казацкого боевого обычая "Спас" и Общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания". Инициатором "Живой цепи" является председатель Братства казацкого боевого обычая "Спас" – Вадим Васильчук.

      "Живая цепь соборности" в предыдущие годы

      22 января 2020 года украинцы будут отмечать 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины История
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