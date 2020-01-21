30 лет "Живой цепи единства": как это было – фото
Цепь "Украинская волна" в 1990 году была одной из самых масштабных в мировой истории и стала еще одним шагом к обретению независимости. "Живая цепь" стала символом единства восточных и западных земель Украины. Об истории создания масштабной "живой цепи" – читайте в нашем материале.
Участники акции символически объединяют берега Днепра "живой цепью" на мосту Патона в Киеве, двигаясь навстречу двумя колоннами:
- С левого берега – символизирует Украинскую Народную Республику;
- С правого берега – символизирует Западно-Украинскую Народную Республику.
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Живая цепь в Украине в 1990 году
История
Создание крупнейшей в Украине "живой цепи" – "Украинской волны", состоялось в воскресенье 21 января 1990 года. Миллионы людей взялись за руки, соединив Ивано-Франковск (через Львов) и Киев в день 71 летия воссоединения УНР и ЗУНР.
Акцию "Украинская волна" организовал Народный Рух Украины. Михаил Горынь – член Секретариата НРУ был инициатором и соорганизатором акции. Подготовка к акции началась в сентябре 1989 года. Организаторы от различных областей собирались на ежемесячные совещания в Киеве.
Живая цепь была 170 километров в длину: начиналась в Ивано-Франковске от Центрального народного дома (бывшей резиденции парламента ЗУНР и места принятия Акта Соединения), шла через Стрый – отсюда шло ответвление на Закарпатье, Львов, Тернополь, Ровно, Житомир в Киев.
Ивано-Франковск (тогдашний Станислав) в 1919 году был столицей ЗУНР, поэтому именно из этого города люди начали строить живую цепь.
"Украинская волна" в 1990 году
Почему же цепь была создана 21 января?22 января 1990 года приходилось на понедельник, а вот 21 было воскресенье (выходной день). Задействовать такое большое количество людей в будний день было бы невозможно, поэтому событие сместили в день.
Сколько было людей?
В цепи приняли участие по данным КПСС около 450 тысяч человек, а по неофициальным – от 1 до 5 миллионов человек.
Плотность "цепи" была неоднородной – от 5-10 рядов в центре Львова к интервалу в десятки метров в некоторых районах Киевщины и Житомирщины. Штаб акции направлял в такие места автобусы с активистами из Львова и Ивано-Франковской области.
Благодаря энтузиазму активистов горючее для автотранспорта участники акции обеспечивали свой счет, а представители медицинской службы работали на волонтерских началах.
Самая масштабная "живая цепь" в истории
Что такое Акт Злуки?22 января 1919 года состоялось торжественное объявление на Софийской площади в Киеве универсала об объединении УНР и ЗУНР в соборную Украину, День соборности Украины.
9 января 1918 года Центральная Рада своим Четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А 22 января 1919 года произошло объединение УНР и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР).
"Цепь единства" в наши дни
Целью Живой цепи соборности является напоминание украинцам о датах в истории украинской государственности:
- 22 января 1918 года – Центральная Рада приняла IV Универсал.
- 22 января 1919 года – состоялось объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.
Акция не является политической, поэтому любая символика или атрибутика партий – запрещена.
Организаторами проведения "Цепи единства" является общественная организация Братство казацкого боевого обычая "Спас" и Общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания". Инициатором "Живой цепи" является председатель Братства казацкого боевого обычая "Спас" – Вадим Васильчук.
"Живая цепь соборности" в предыдущие годы
22 января 2020 года украинцы будут отмечать 101-ю годовщину со дня провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.