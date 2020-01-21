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      30 років "Живому ланцюгу єдності": як це було – фото

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      Живий ланцюг до Дня соборності / diena.lv

      Ланцюг "Українська хвиля" 1990 року був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності. "Живий ланцюг" став символом єдності східних і західних земель України. Про історію створення наймасштабнішого "живого ланцюга" – читайте у нашому матеріалі.

      Учасники акції символічно об’єднують береги Дніпра "живим ланцюгом" на мосту Патона в Києві, рухаючись назустріч двома колонами:

      • З лівого берега – символізує Українську Народну Республіку;
      • З правого берега – символізує Західно-Українську Народну Республіку.

      Читайте також: День Соборності: як українські землі об’єднались в одній державі

      Живий ланцюг
      Живий ланцюг в Україні 1990 рік

      Історія

      Найбільший в Україні "живий ланцюг" – "Українська хвиля", відбувся у неділю 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялись за руки, з’єднавши Івано-Франківськ (через Львів) і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР.

      Акцію "Українська хвиля" організував Народний Рух України. Михайло Горинь – член Секретаріату НРУ був ініціатором і співорганізатором акції. Підготовка до акції почалася у вересні 1989 року. Організатори від різних областей збиралися на щомісячні наради у Рівному.

      Живий ланцюг був 170 кілометрів у довжину: починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНРу і місця прийняття Акту Злуки), йшов через Стрий – звідси йшло відгалуження на Закарпаття, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир до Києва.

      Івано-Франківськ (тодішній Станіславів) у 1919 році був столицею ЗУНР, тому саме з цього міста люди почали будувати живий ланцюг.

      "Українська хвиля" 1990 рік

      Чому ж ланцюг був 21 січня?22 січня 1990 року припадало на понеділок, а ось 21 була неділя (вихідний день). Задіяти таку велику кількість людей у будній день було б неможливо, тож подію змістили на день.

      Скільки було людей?

      У ланцюзі взяли участь за даними КПРС близько 450 тисяч чоловік, а за неофіційними – від 1 до 5 мільйонів людей.

      Щільність "ланцюга" була неоднорідною — від 5-10 рядів у середмісті Львова до інтервалу в десятки метрів у деяких районах Київщини та Житомирщини. Штаб акції скеровував у такі місця автобуси з активістами зі Львова й Івано-Франківщини.

      Завдяки ентузіазму активістів: пальне для автотранспорту учасники акції забезпечували власним коштом, а представники медичної служби працювали на волонтерських засадах.

      Наймасштабніший "живий ланцюг" в історії

      Що таке Акт Злуки?  22 січня 1919 року відбулося урочисте оголошення на Софійському майдані в Києві універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну, День соборності України.
      9 січня 1918 року Центральна Рада своїм Четвертим Універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною, незалежною, вільною державою українського народу. А 22 січня 1919 р. відбулося об'єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

      "Ланцюг єдності" у наші дні

      Метою Живого ланцюга соборності є нагадати українцям про визначні дати в історії української державності:

      • 22 січня 1918 рік – Центральна Рада прийняла IV Універсал.
      • 22 січня 1919 рік – відбулось об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну державу.

      Акція не є політично, тому будь-яка символіка чи атрибутика партій – заборонена.

      Організаторами проведення "Ланцюгу єдності" є громадська організація Братство козацького бойового Звичаю "Спас" та Громадська спілка "Центр національно-патріотичного виховання". Ініціатором "Живого ланцюга" є голова Братства козацького бойового Звичаю "Спас" — Вадим Васильчук.

      "Живий ланцюг соборності" попередні роки

      22 січня 2020 року українці відзначатимуть 101-у річницю від дня проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Історія
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