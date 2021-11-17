Живут иллюзиями: в России говорят, что могут нейтрализовать ВСУ за несколько часов

В России продолжают жить иллюзиями и утверждают, что якобы смогли бы нейтрализовать Вооруженные силы Украины в срок от 50 минут до 10 часов.

Соответствующее маразматическое заявление сделал капитан первого ранга армии РФ в отставке. Однако на этом он не остановился и смоделировал "нападение Украины на Крым или другие территории России".

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Для решения подобной задачи в Крыму развернут "пузырь запрета доступа". Кроме того, на полуострове и в Новороссийске есть все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также другие средства – включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты,

– сказал моряк.

Он повторил пропагандистский тезис, что Россия якобы "сама не атаковала бы первой".

Российско-украинская война: коротко

Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины готовы отражать атаки врага как во время полноценного вторжения, так и во время попыток захватить стратегические объекты.

Командующий Объединенными силами Александр Павлюк отметил, что украинские военные прекрасно понимают, как страна-агерсора ведет войну, и готовы к полномасштабной эскалации.

В НАТО готовы к любому сценарию. В то же время в Альянсе пристально следят за действиями Кремля.

История свидетельствует о том, что все войны, в которых участвовала РФ, были начаты Кремлем. В частности, в 2014 году страна-агрессор вторглась в Украину "для защиты русскоязычных".