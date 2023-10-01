Сплошные распри и беспорядки, – Андрющенко рассказал об ужасе, царящем в оккупированном Мариуполе
Украинский Мариуполь уже год находится в оккупации России. За это время в городе действительно произошло много изменений, но все эти "перемены" лишь усугубляют критическую ситуацию в Мариуполе.
Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что во временно оккупированном Мариуполе россияне разрушили около 470 домов, к концу года эта цифра может увеличиться до 500 домов.
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Год "мирной" жизни в оккупированном Мариуполе
Оккупанты цинично утверждают, что якобы построили в городе примерно 50 разноэтажных домов. Россия лишила мариупольцев более 33 тысяч квартир, а вместо того, если захватчики достроят обещанное, будет 4,5 тысячи квартир.
Вот и все российское восстановление. Уже прошёл год, условно говоря, "мирной" жизни в Мариуполе,
– сказал Андрющенко.
Сюда можно добавить уничтожение больниц, отсутствие медицины и очень низкий уровень жизни для местных. В городе не работают кинотеатры, театры и т.д. Цивилизованные развлечения отсутствуют. Даже кафе и те существуют разве что для оккупантов, а не для мариупольцев.
Сегодня выходные и представьте, что делать людям. Как организовать свой досуг непонятно,
– отметил советник городского головы Мариуполя.
Для того чтобы доехать из одной части города в другую нужно 1 – 1,5 часа подождать транспорт. К примеру, если ты хочешь погулять вдоль моря. Такова ныне банальная бытовая жизнь в Мариуполе, которой каждый день живут люди.
Как живут люди в оккупированном Мариуполе: смотрите видео
Россия в миниатюре
В городе царит ужас. В Мариуполь завозят большое количество гражданских оккупантов, устраивающих абсолютный беспорядок. Как бы это цинично ни звучало, но очень интересно взглянуть на Россию в миниатюре. На самом деле, так выглядит Россия, если убрать у нее жесткий режим контроля.
"Это сплошные этнические распри, абсолютный беспорядок, низкий уровень социальной состоятельности и все это Россия. К сожалению, страна-агрессор властвует на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе", – добавил Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В результате действий россиян во временно оккупированном Мариуполе происходит экологическая катастрофа В сети появились страшные кадры из города, год пребывающего в российской оккупации.
- В начале полномасштабного вторжения россияне хаотично обстреливали Мариуполь. Оккупанты не считались ни с жилыми домами, ни с больницами, ни со школами и т.д. Несмотря на страшную разруху, на первых – третьих уцелевших этажах продолжали жить люди. Однако недавно оккупанты приказали мариупольцам покинуть собственные квартиры.
- Россияне в Мариуполе пытаются скрыть следы своих военных преступлений. Они красят фасады домов, вставляют окна, а внутри оставляют все как было. Делают это для того, чтобы было ощущение, что якобы все отремонтировано.