Сплошные распри и беспорядки, – Андрющенко рассказал об ужасе, царящем в оккупированном Мариуполе

Украинский Мариуполь уже год находится в оккупации России. За это время в городе действительно произошло много изменений, но все эти "перемены" лишь усугубляют критическую ситуацию в Мариуполе.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что во временно оккупированном Мариуполе россияне разрушили около 470 домов, к концу года эта цифра может увеличиться до 500 домов.

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Год "мирной" жизни в оккупированном Мариуполе

Оккупанты цинично утверждают, что якобы построили в городе примерно 50 разноэтажных домов. Россия лишила мариупольцев более 33 тысяч квартир, а вместо того, если захватчики достроят обещанное, будет 4,5 тысячи квартир.

Вот и все российское восстановление. Уже прошёл год, условно говоря, "мирной" жизни в Мариуполе,

– сказал Андрющенко.

Сюда можно добавить уничтожение больниц, отсутствие медицины и очень низкий уровень жизни для местных. В городе не работают кинотеатры, театры и т.д. Цивилизованные развлечения отсутствуют. Даже кафе и те существуют разве что для оккупантов, а не для мариупольцев.

Сегодня выходные и представьте, что делать людям. Как организовать свой досуг непонятно,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Для того чтобы доехать из одной части города в другую нужно 1 – 1,5 часа подождать транспорт. К примеру, если ты хочешь погулять вдоль моря. Такова ныне банальная бытовая жизнь в Мариуполе, которой каждый день живут люди.

Как живут люди в оккупированном Мариуполе: смотрите видео

Россия в миниатюре

В городе царит ужас. В Мариуполь завозят большое количество гражданских оккупантов, устраивающих абсолютный беспорядок. Как бы это цинично ни звучало, но очень интересно взглянуть на Россию в миниатюре. На самом деле, так выглядит Россия, если убрать у нее жесткий режим контроля.

"Это сплошные этнические распри, абсолютный беспорядок, низкий уровень социальной состоятельности и все это Россия. К сожалению, страна-агрессор властвует на оккупированных территориях, в частности в Мариуполе", – добавил Андрющенко.

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