Бесятся из-за неудач на фронте: как россияне издеваются над оккупированными частями Запорожья

Враг продолжает безжалостно обстреливать Запорожскую область, в частности, прифронтовые регионы. Особенно жестоко россияне бьют по уже деоккупированным территориям, оттуда проводится эвакуация детей и представителей маломобильных групп.

Однако на временно оккупированных территориях россияне не планируют эвакуацию, а наоборот увеличивают давление на гражданское население и запугивают. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.

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Пока точно об объемах эвакуированных и темпах эвакуации из прифронтовых зон неизвестно. Однако на этих территориях с каждым днем становится все жарче. Согласно тому, как ВСУ продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлении, враг начинает отыгрываться по мирным территориям.

Россияне кошмарят гражданских

Еще недавно россияне использовали мирное население в прифронтовых населенных пунктах в своих целях. С одной стороны – как живой щит, сгоняя людей по своим домам, перестраховывался от атак ВСУ. Хотя незадолго до того их вывозили поближе к Азовскому побережью.

С другой стороны, россиянам нужна явка на своих так называемых выборах, которые планируются на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Линия фронта постоянно динамично меняется, движется в направлении Бердянска и Мелитополя. Сейчас наиболее активно продвижение на Мелитопольском направлении. Конечно, россияне впадают в бешенство, начинают просто кошмарить людей, тотальные проверки, тотальные издевательства над людьми, потому что в панике они в каждом видят представителей ДРГ, ищут взрывчатку и т.д.

– добавил Кирильчук.

Россияне проверяют местное население на оккупированных территориях еще и на возможность укрывать их же дезертиров, которые переодеваются в гражданскую одежду.

На оккупированных местных территориях гораздо труднее эвакуироваться, ведь враг не держит цель сохранения человеческих жизней. На прифронтовых украинских территориях власть делает все возможное, чтобы вывезти людей в безопасные места, хотя и не всегда это возможно.

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