На жизнь, помощников и водителя: какой будет пенсия Меркель после отставки
14 августа 2021 , 05:17Читати новину українською
Источник:DeMorgen
Осенью 2021 Ангела Меркель уйдет в отставку с должности канцлера правительства Германии. СМИ выяснили, какой будет ее пенсия.
Государство будет платить госпоже Меркель 15 тысяч евро ежемесячно. А еще и финансировать помощников и водителя.
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Пенсия, водитель и помощники: за что будет жить Меркель после отставки с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель скоро уйдет на пенсию. Ожидается, что произойдет это после осенних выборов.
- Немецкая ассоциация налогоплательщиков определила размер пенсии госпожи Меркель – учитывая ее многолетнюю службу в парламенте, в должности федерального министра и во главе правительства.
- Итак, Ангела Меркель получать не менее 15 тысяч евро.
Но это не все. Как предполагает немецкое законодательство, все бывшие канцлеры и бывшие президенты имеют бонусы после отставки. Поэтому Меркель также:
- Будет иметь право на государственную должность.
- Получать финансирование работы своего офис-менеджера, двух помощников, стенографиста и водителя.
Ангеле Меркель, напомним, 67 лет. Правительство Германии она возглавляет уже 16 лет, а всего в политике – более 30.Обратите внимание: в конце августа Ангела Меркель проведет два важных международных визита – в Москву для встречи с Владимиром Путиным и в Киев для разговора с Владимиром Зеленским.