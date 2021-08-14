На жизнь, помощников и водителя: какой будет пенсия Меркель после отставки

14 августа 2021 , 05:17
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Источник:

DeMorgen

Осенью 2021 Ангела Меркель уйдет в отставку с должности канцлера правительства Германии. СМИ выяснили, какой будет ее пенсия.

Государство будет платить госпоже Меркель 15 тысяч евро ежемесячно. А еще и финансировать помощников и водителя.

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Пенсия, водитель и помощники: за что будет жить Меркель после отставки с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель скоро уйдет на пенсию. Ожидается, что произойдет это после осенних выборов.

  • Немецкая ассоциация налогоплательщиков определила размер пенсии госпожи Меркель – учитывая ее многолетнюю службу в парламенте, в должности федерального министра и во главе правительства.
  • Итак, Ангела Меркель получать не менее 15 тысяч евро.

Но это не все. Как предполагает немецкое законодательство, все бывшие канцлеры и бывшие президенты имеют бонусы после отставки. Поэтому Меркель также:

  • Будет иметь право на государственную должность.
  • Получать финансирование работы своего офис-менеджера, двух помощников, стенографиста и водителя. 

Ангеле Меркель, напомним, 67 лет. Правительство Германии она возглавляет уже 16 лет, а всего в политике – более 30.

Обратите внимание: в конце августа Ангела Меркель проведет два важных международных визита  – в Москву для встречи с Владимиром Путиным и в Киев для разговора с Владимиром Зеленским.
Автор: Олесь Друкач