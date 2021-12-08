"Жизнь – Родине, честь – никому": СБУ показала захватывающие кадры с тренировки
8 декабря 2021 , 19:11Читати новину українською
Источник:телеграм-канал СБУ
СБУ поделилась в сети эпическими кадрами с тренировки силовиков. За несколько часов видео посмотрели больше 5 тысяч человек.
Видео, которое опубликовала пресс-служба СБУ, напоминает сцену из супергеройского фильма. Эпичности кадров позавидует даже Netflix.
Заметьте СБУ арестовала еще 13 самолетов, которые незаконно летали в Крым
Жизнь – Родине! Честь – никому,
– подписали видео.
СБУ показала захватывающие кадры с тренировки: смотрите видеоОбратите внимание! СБУ приняла участие в учениях на Волыни возле белорусской границы. В ходе операции правоохранителям удалось обнаружить "диверсантов" и остановить "мигрантов". В ответ те бросали в силовиков снежками.
СБУ предотвратила теракт в колледже
- Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить теракт в колледже в Черкасской области. В запрещенной соцсети "Вконтакте" злоумышленники делились планом расстрела студентов.
- Устроить теракт планировали 2 студента. Жертвами должны были стать их одногруппники.
- Кроме того, в соцсети злоумышленники призывали других присоединиться к теракту.
- Силовики изъяли пистолеты, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. В дальнейшем с ними будут работать эксперты.
- Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.