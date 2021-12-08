"Жизнь – Родине, честь – никому": СБУ показала захватывающие кадры с тренировки

8 декабря 2021 , 19:11
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Источник:

телеграм-канал СБУ

СБУ поделилась в сети эпическими кадрами с тренировки силовиков. За несколько часов видео посмотрели больше 5 тысяч человек.

Видео, которое опубликовала пресс-служба СБУ, напоминает сцену из супергеройского фильма. Эпичности кадров позавидует даже Netflix.

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Жизнь – Родине! Честь – никому,
– подписали видео.

СБУ показала захватывающие кадры с тренировки: смотрите видео

Обратите внимание! СБУ приняла участие в учениях на Волыни возле белорусской границы. В ходе операции правоохранителям удалось обнаружить "диверсантов" и остановить "мигрантов". В ответ те бросали в силовиков снежками.

СБУ предотвратила теракт в колледже

  • Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить теракт в колледже в Черкасской области. В запрещенной соцсети "Вконтакте" злоумышленники делились планом расстрела студентов.
  • Устроить теракт планировали 2 студента. Жертвами должны были стать их одногруппники.
  • Кроме того, в соцсети злоумышленники призывали других присоединиться к теракту.
  • Силовики изъяли пистолеты, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. В дальнейшем с ними будут работать эксперты.
  • Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
Автор: Мар'яна Бекало