После 11 лет оккупации российский "порядок" в Донецке выглядит как издевательство – вода по графику, крысы на улицах, а парки пугают больше, чем радуют. Люди живут в полном упадке, несмотря на громкую кремлевскую пропаганду.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы оккупированного города для OBOZ.UA. Стаи бродячих собак, крысы на улицах, ржавая вода по графику и развалившиеся карусели – так сегодня выглядит оккупированный Донецк, несмотря на громкие заявления российской пропаганды об "улучшении жизни".

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Антисанитария, стаи собак и развалившиеся карусели

Местные жители жалуются на антисанитарию, полный коммунальный коллапс и празднование "дня ДНР" под принуждение.

Несмотря на риторику Кремля о "счастливой жизни под Россией", жители временно оккупированного Донецка вынуждены выживать среди нищеты, мусора и хронического беспорядка. Коммунальная система города находится в катастрофическом состоянии, ведь вода подается лишь несколько часов в неделю и непригодна даже для мытья.

Вода вонючая, ржавая, еле струйкой – но другой нет,

– рассказывает жительница Калининского района.

По ее словам, жители вынуждены носить воду за километр или покупать ее по завышенным ценам в супермаркетах.

Ситуация с канализацией – не лучше. Подвалы многоэтажек затоплены, мусор не вывозится, крысы свободно бегают по улицам, а бродячие собаки сбиваются в стаи. Все это – последствия полного провала так называемой "власти ДНР", которая постоянно жалуется на отсутствие средств и людей для ремонта.

Даже парки превратились в зону риска – старые аттракционы буквально разваливаются, а уход за ними никто не осуществляет.

Это уже не праздник, а похороны,

– говорят дончане о принудительном "праздновании" 11 мая, которое Кремль называет "днем ДНР".

Люди возмущены, потому что за фасадом красивых картинок скрывается реальность, которая все меньше похожа на жизнь.