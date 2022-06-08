Жизненно необходимо тяжелое вооружение, – Гайдай о нуждах ВСУ в Луганской области

В начале полномасштабного вторжения Россия рассказывала сказки о "взятии Киева за три дня", впрочем, уже более 104 суток не может взять Северодонецк. Из-за своих неудач оккупанты просто стирают с лица земли населенные пункты Донбасса.

Города свободной Луганщины "прикрывают" друг друга от вражеского огня, но чтобы выбить огромную орду захватчиков с украинской земли нашим защитникам и защитницам очень необходимо тяжелое вооружение. Об этом рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала иновещания "FreeДОМ" 7 мая, передает 24 канал.

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Потребности Вооруженных Сил Украины в Луганской области

По словам Сергея Гайдая, в Луганской области и дальше продолжаются ожесточенные бои. Населенные пункты оккупанты расстреливают вдребезги, однако продвинуться и захватить их враг пока не способен.

Благодаря героическому сопротивлению наших защитников и защитниц, захватчики в районе Лисичанска не могут приблизиться на такое расстояние, чтобы обстреливать город из минометов и поставить артиллерию, которая будет также бросать снаряды, стирая его с лица земли.

Вместе с тем по информации главы Луганской ОВА, российские оккупанты стреляют из систем типов "Пион", "Тюльпан" и "Гиацинт" – они имеют очень большой калибр, и "прилеты" таких снарядов имеют крайне разрушительные последствия.

Нам жизненно необходимо тяжелое оружие, которое сможет сдерживать артиллерию врага,

– подчеркнул Гайдай.

К слову, чиновник добавил, что ежедневно общается с нашими защитниками и защитницами в Луганской области. Он подчеркнул, что у них огромная мотивация и сильный дух, и они просят только об одном – им нужна западная артиллерия.

Благодаря ей, уверен Гайдай, Вооруженным Силам Украины удастся откинуть российские артиллерийские установки подальше, и они больше не смогут разрушать украинские города, уничтожать дома и защитные сооружения наших военных. "Тогда, в прямом бою, россияне точно проиграют", – подытожил глава Луганской ОВА.

Последние новости из горячих точек Луганской области: коротко

Чиновники из Луганской области недавно сообщали, что Вооруженные Силы Украины контролируют промышленную зону Северодонецка – она занимает от 40 до 50% территории и является фактически половиной города. Военный эксперт Дмитрий Снегирев 6 июня рассказал, что в Северодонецке продолжаются бои высокой интенсивности. Вместе с тем, по его словам, планы россиян по оперативному окружению вблизи города и Лисичанска были разбиты полностью.

Тем временем из Лисичанска под звуки вражеских обстрелов эвакуировали 66 гражданских, в том числе 6 детей. В ГСЧС призвали все мирное население Донбасса не тратить время и эвакуироваться.

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