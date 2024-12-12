Журнал Time назвал Трампа "Человеком года"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года 2024" по версии журнала Time. Республиканец обошел остальных 9 кандидатов на это звание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time в соцсети Х. За это звание также "соревновались" Юлия Навальная, Илон Маск и другие.

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Кто стал "Человеком года 2024"

Недавно Time объявил имена 10 претендентов на звание "Человек года 2024", среди которых был и Дональд Трамп. Американский журнал назвал его победу на президентских выборах в США в ноябре "исторической", поскольку отныне он станет самым старым американским лидером, занимавшим пост.

Также издание отмечало его успех и сбор голосов во всех шатких штатах. Не менее впечатляющим стало и то, что он вступит в должность президента Соединенных Штатов, несмотря на решение суда присяжных в Нью-Йорке, который осудил его по 34 обвинениям в мошенничестве.

Дональд Трамп стал "Человеком года" по версии TIME,

– говорится в сообщении.



Дональд Трамп на обложке / Фото Time

Напомним, среди кандидатов на звание также были – Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, Илон Маск, Юлия Навальная, Биньямин Нетаньяху, Джером Пауэлл, Джо Роган, Клаудия Шейнбаум, а также Марк Цукерберг.