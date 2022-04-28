Журнал Time разместил на своей обложке фото Зеленского

28 апреля 2022 , 15:13
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Источник:

Time

Новый номер американского журнала Time на обложке разместил фото президента Украины. Лицо Владимира Зеленского сняли в профиль в темных тонах.

Издание отмечает, что их корреспондент провел 2 недели в Киеве. В течение этого времени он посещал президента.

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В течение двух недель в апреле Саймон Шустер заходил к Владимиру Зеленскому, чтобы посмотреть, как украинский президент и его главные советники переживают войну.
– говорится в описании.


Обложка журнала с Владимиром Зеленским / Фото Time

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак советует прочитать репортаж о жизни офиса во время войны с Россией. В нем описаны первые дни, когда команде привезли бронежилеты и автоматы для обороны. Также говорится о рекомендации эвакуироваться в начале, которую Зеленский отверг.

Последние заявления Зеленского: коротко 

  • Во время крайнего обращения за 27 апреля президент заявил, что каждый гражданин, который работает на государство, должен иметь собственное жилье. Эту проблему попытаются решить во время послевоенного восстановления Украины.
  • Также он отреагировал на остановку поставок газа в Польшу и Болгарию. Назвал это очередным аргументом о том, что Европа не может надеяться на какое-либо экономическое сотрудничество с Россией.
  • Владимир Зеленский отметил государственными наградами 173 военных ВСУ.

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Автор: Оксана Княжик