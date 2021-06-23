"Откроем огонь, если не измените курс", – журналист ВВС об угрозах россиян эсминцу "Дефендер"

В Черном море 23 июня британский эсминец "Дефендер" осуществлял мирный проход по территориальным водами Украины. На борту корабля находился корреспондент ВВС Джонатан Биль.

Представитель СМИ рассказал, что капитан выбрал безопасный курс по международно признанному маршруту вполне сознательно и судно должно было пройти территориальными водами Украины в 12 милях (19 километров) от побережья Крыма.

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Однако, российские пограничные корабли, сопровождавшие эсминец "Дефендер", пытались заставить его изменить направление. В какой-то момент одно из судов страны-агрессора приблизилось к британскому кораблю на 100 метров.

Угрозы "открыть огонь"

Джонатан Биль также сообщил, что военные России по радио угрожали начать атаку.

Мы откроем огонь, если вы не измените курс,

– говорили они.

По его словам, были слышны залпы, но их считали находящимися вне зоны досягаемости.

Обратите внимание! Пока британский эсминец двигался безопасным курсом, его еще и преследовали российские истребители.

Капитан корабля Винсент Оуэн насчитал около 20 самолетов.

Инцидент с британским эсминцем: главное

Украина, США и Великобритания 23 июня провели совместные учения в Черном море – тренировались на британском эсминце "Дефендер".

Впоследствии Россия сообщила, что якобы открыла предупредительный огонь по кораблю, потому что он якобы "вошел в российские территориальные воды".

В Великобритании опровергли эту информацию. Там заявили, что страна-агрессор не осуществляла обстрелов по курсу судна Королевского флота.

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