Россияне угрожают двойными ударами: в некоторых районах Херсонщины света нет месяцами

Ситуация со светом на Херсонщине местами достаточно сложная. Россияне регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру в регионе. Иногда доходит до особо циничных ситуаций.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что плановых отключений света на Херсонщине фактически нет. Все отключения "обеспечивают" россияне своими обстрелами.

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Россияне угрожают двойными ударами

Как рассказала Вирлич, россияне особенно плотно обстреливают Бериславский район, Днепровский район и сам Херсон. В регионе есть микрорайоны, где света нет уже много месяцев. Энергетики не могут его подключить из-за постоянных обстрелов.

Некоторые перебои со светом есть и в самом Херсоне. Это в основном точечные проблемы. Ситуация отличается в зависимости от района. Время от времени в городе прекращают работать определенные маршруты электротранспорта, но потом восстанавливают работу.

Россияне очень часто анонсируют в своих каналах, что обстреляют электриков и коммунальщиков, которые приедут все чинить. И это дополнительный риск. Даже говорят, что в медиков будут стрелять, которые приедут спасать. Такой двойной удар,

– рассказала Вирлич.

Добавим, как ранее рассказывал редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, в селах, расположенных вблизи Днепра на Херсонщине, буквально нечего уже ремонтировать. Россияне уничтожили там энергетическую инфраструктуру. Несмотря на это, там до сих пор живут люди.