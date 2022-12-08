Люди, голосовавшие за пророссийские партии, привели войну в наш дом, – журналистка из Бахмута

В Украине после полномасштабного вторжения России запретили многие пророссийские партии. Именно пророссийские политики, получившие поддержку некоторых людей, помогли России в войне против Украины.

Гайане Авакян, родившаяся в Бахмуте журналистка в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала о настроениях в городе, вокруг которого сейчас проходят главные бои.

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В Бахмуте произошел прорыв в сознании людей

Она отметила, что не может сказать, что весь Бахмут был проукраински настроен. "Но так происходит и сейчас, как на Востоке, так и на Юге. Есть люди, которые поддерживают Россию. Думаю, им не хватило смелости осознать, какое горе приносит эта страна нам всем", – сказала Гайане.

Журналистка подчеркнула, что голосовавшие за пророссийские партии люди во второй раз привели войну к Бахмуту.

Единственное, что объективно можно сказать – это результаты выборов и поддержки пророссийских партий соответственно. Это то, что меня всегда возмущало, удивляло. Люди, голосовавшие за ОПЗЖ и другие пророссийские партии, это люди, которые привели войну во второй раз в наш дом. Это люди, поддерживавшие эту риторику. Их количество – это количество бюллетеней, брошенных за ОПЗЖ,

– отметила она.

Гайане подчеркнула, что избиратели голосовали за людей, которых даже не знали.

"Бахмут избрал народным депутатом Федора Христенко, который ни разу не появился в нашем городе. Украинские партии мало внимания уделяли электорату на Востоке. Были слабые звенья – местные партии. Они не оценивали жителей восточных областей как свой электорат. В этом плане Украина проигрывала", – добавила журналистка.

В то же время Гайане видит в положительные изменения. По ее словам, в осознании себя как украинцев в Бахмуте произошел прорыв.

Если говорить о развитии и осознании себя как украинцев, то произошел прорыв. Сейчас главное – вернуть территории и перестать жить в постоянной угрозе,

– резюмировала журналистка.

Что происходит в Бахмуте