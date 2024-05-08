Журналисты возвращаются к работе в Раде: Стефанчук подписал распоряжение, но есть ограничения
Источник:Верховная Рада Украины
Журналистам разрешили вернуться к работе в Верховной Раде Украины. Впрочем, с определенными ограничениями для журналистов.
Отмечается, что максимальное количество журналистов в стенах Верховной Рады не должно превышать 30 человек. Все из-за необходимости соблюдения требований безопасности.
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Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал Распоряжение "О некоторых вопросах организации работы журналистов в Верховной Раде Украины девятого созыва в условиях действия военного положения в Украине", оно же в свою очередь утверждает положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".
Это решение предоставляет представителям медиа возможность освещать работу Верховной Рады непосредственно из ее помещения.
Сообщается, что Стефанчук и Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный накануне провели встречу с журналистами, на которой были рассмотрены особенности работы медиа в Пресс-центре Верховной Рады.
Сейчас для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это - специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и тому подобное,
– говорится в сообщении.
Стефанчук подчеркнул важность доступа журналистов к информации о работе парламента, даже в период военного положения. Однако учитывая требования безопасности, максимальное количество журналистов в Пресс-центре ограничено до 30 человек.
Решение Верховной Рады: последние новости
- В среду, 8 мая, Парламент утвердил указ Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации. Это было уже 11-е голосование Рады за военное положение.
- Верховная Рада уже на этой неделе может рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.
- Также Рада 23 апреля согласовала в первом чтении документ о проведении начальной общевойсковой подготовки в школах.