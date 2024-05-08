Журналисты возвращаются к работе в Раде: Стефанчук подписал распоряжение, но есть ограничения

Журналистам разрешили вернуться к работе в Верховной Раде Украины. Впрочем, с определенными ограничениями для журналистов.

Отмечается, что максимальное количество журналистов в стенах Верховной Рады не должно превышать 30 человек. Все из-за необходимости соблюдения требований безопасности.

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Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал Распоряжение "О некоторых вопросах организации работы журналистов в Верховной Раде Украины девятого созыва в условиях действия военного положения в Украине", оно же в свою очередь утверждает положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Это решение предоставляет представителям медиа возможность освещать работу Верховной Рады непосредственно из ее помещения.

Сообщается, что Стефанчук и Руководитель Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный накануне провели встречу с журналистами, на которой были рассмотрены особенности работы медиа в Пресс-центре Верховной Рады.

Сейчас для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы единого законодательного органа. Это - специально оборудованные рабочие места, место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Стефанчук подчеркнул важность доступа журналистов к информации о работе парламента, даже в период военного положения. Однако учитывая требования безопасности, максимальное количество журналистов в Пресс-центре ограничено до 30 человек.

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