Зазначається, що максимальна кількість журналістів у стінах Верховної Ради не повинна перевищувати 30 осіб. Усе через необхідність дотримання безпекових вимог.
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Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні", воно ж своєю чергою затверджує положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".
Це рішення надає представникам медіа можливість висвітлювати роботу Верховної Ради безпосередньо з її приміщення.
Повідомляється, що Стефанчук та керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний напередодні провели зустріч з журналістами, на якій були розглянуті особливості роботи медіа у пресцентрі Верховної Ради.
Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо,
– мовиться у повідомленні.
Стефанчук підкреслив важливість доступу журналістів до інформації про роботу парламенту, навіть у період воєнного стану. Однак, з огляду на безпекові вимоги, максимальна кількість журналістів у пресцентрі обмежена до 30 осіб.
Рішення Верховної Ради: останні новини
- У середу, 8 травня, Парламент затвердив указ Зеленського про продовження дії воєнного стану і мобілізації. Це було вже 11-те голосування Ради за воєнний стан.
- Верховна Рада вже цього тижня може розглянути в другому читанні законопроєкт про штрафи за порушення мобілізації і військового обліку. Про це заявив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.
- Також Рада 23 квітня погодила у першому читанні документ про проведення початкової загальновійськової підготовки у школах.