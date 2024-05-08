Зазначається, що максимальна кількість журналістів у стінах Верховної Ради не повинна перевищувати 30 осіб. Усе через необхідність дотримання безпекових вимог.

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Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні", воно ж своєю чергою затверджує положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Це рішення надає представникам медіа можливість висвітлювати роботу Верховної Ради безпосередньо з її приміщення.

Повідомляється, що Стефанчук та керівник Апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний напередодні провели зустріч з журналістами, на якій були розглянуті особливості роботи медіа у пресцентрі Верховної Ради.

Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо,

– мовиться у повідомленні.

Стефанчук підкреслив важливість доступу журналістів до інформації про роботу парламенту, навіть у період воєнного стану. Однак, з огляду на безпекові вимоги, максимальна кількість журналістів у пресцентрі обмежена до 30 осіб.

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