Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили с вагона со "слугами" в поезде на Трускавец

Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября поездом отправились в город Трускавец. Событие не обошлось без намека на скандал.

На места в вагоне с нардепами билеты на руках имела журналистка Анна Стешенко с коллегой. Но, по ее словам, начальник поезда пересадил их к "простым смертным".

К теме "Слуги народа" отправляются из Киева на съезд в Трускавец: фото с вокзала

"Трускавец-2" еще не начался, но "на старте уже весело"

Журналистка написала в фейсбуке, что заранее приобрела с коллегой билеты на 30 сентября на поезд в Трускавец. Но, как оказалось, не она одна: в том же вагоне и на те же места билеты имели народные депутаты от "Слуги народа". Впрочем, фамилий их женщина не назвала.

Несмотря на наличие билетов, по словам журналистки, начальник поезда пересадил ее с коллегой в другой вагон

"Трускавец-2". На старте уже весело. Прибегает начальник поезда и с дрожанием рук показывает телеграмму "О пересадке пассажиров в связи с ОГП" (организованная групповая перевозка – 24 канал). Так что нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными",

– написала Стешенко.



Телеграмма, которую показал журналистам начальник поезда Киев – Трускавец / Фото Стешенко

И добавила, что вагон у "слуг" – лучше: "Один из известных нардепов "Слуги" (из Одессы, фамилии называть не буду) пошутил во время осмотра вагона: "Ты представляешь, сколько они его мыли перед нами?"

Зачем "слуги народа" снова едут в Трускавец

Еще 22 сентября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в первые дни октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами".

Событие запланировали провести в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya, о чем стало известно 27 сентября. Его посетят Президент Украины Владимир Зеленский, представители Офиса Президента, правительства и другие.

представители Офиса Президента, правительства и другие. СМИ считают, что "слуги" обсуждать будут отставку спикера Разумкова и изменения в Кабинете Министров. Впрочем, как сказала народный депутат Евгения Кравчук, в основном члены фракции планируют "заслушать президента, сверить часы и синхронизироваться".

Полный текст сообщения Анны Стешенко в фейсбуке:

Трускавец-2. На старте уже весело.

Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд Киев – Трускавец. С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно приобретенным билетам. И тут... Та-дам...

Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места.

Дальше больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней – "о пересадке пассажиров в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись. Он долго извинялся, хотя здесь точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными".

P.S. Кстати, вагон у "слуг" – лучше. Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги" (из Одессы, фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты же представляешь, сколько они его мыли перед нами?"