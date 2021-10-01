Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили с вагона со "слугами" в поезде на Трускавец
Источник:фейсбук Анны Стешенко
Депутаты "Слуги народа" вечером 30 сентября поездом отправились в город Трускавец. Событие не обошлось без намека на скандал.
На места в вагоне с нардепами билеты на руках имела журналистка Анна Стешенко с коллегой. Но, по ее словам, начальник поезда пересадил их к "простым смертным".
К теме "Слуги народа" отправляются из Киева на съезд в Трускавец: фото с вокзала
"Трускавец-2" еще не начался, но "на старте уже весело"
Журналистка написала в фейсбуке, что заранее приобрела с коллегой билеты на 30 сентября на поезд в Трускавец. Но, как оказалось, не она одна: в том же вагоне и на те же места билеты имели народные депутаты от "Слуги народа". Впрочем, фамилий их женщина не назвала.
Несмотря на наличие билетов, по словам журналистки, начальник поезда пересадил ее с коллегой в другой вагон
"Трускавец-2". На старте уже весело. Прибегает начальник поезда и с дрожанием рук показывает телеграмму "О пересадке пассажиров в связи с ОГП" (организованная групповая перевозка – 24 канал). Так что нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными",
– написала Стешенко.
Телеграмма, которую показал журналистам начальник поезда Киев – Трускавец / Фото Стешенко
И добавила, что вагон у "слуг" – лучше: "Один из известных нардепов "Слуги" (из Одессы, фамилии называть не буду) пошутил во время осмотра вагона: "Ты представляешь, сколько они его мыли перед нами?"
Зачем "слуги народа" снова едут в Трускавец
- Еще 22 сентября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в первые дни октября состоится "большое заседание монобольшинства с приглашенными коллегами".
- Событие запланировали провести в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya, о чем стало известно 27 сентября. Его посетят Президент Украины Владимир Зеленский, представители Офиса Президента, правительства и другие.
- СМИ считают, что "слуги" обсуждать будут отставку спикера Разумкова и изменения в Кабинете Министров. Впрочем, как сказала народный депутат Евгения Кравчук, в основном члены фракции планируют "заслушать президента, сверить часы и синхронизироваться".
Полный текст сообщения Анны Стешенко в фейсбуке:
Трускавец-2. На старте уже весело.
Мы с Ольгой Москалюк заранее купили билеты на поезд Киев – Трускавец. С нашим "счастьем" мы попали в вагон со "слугами народа". Заняли места, как говорится, согласно приобретенным билетам. И тут... Та-дам...
Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И, как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места.
Дальше больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму. В ней – "о пересадке пассажиров в связи с ОГП". Бедный начальник поезда перепутал на нервах: "В связи с поездкой ОПГ". Мы смеялись. Он долго извинялся, хотя здесь точно ни при чем. В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными".
P.S. Кстати, вагон у "слуг" – лучше. Постель заранее заправлена. Один из видных нардепов "Слуги" (из Одессы, фамилию называть не буду, но кому надо, тот сразу поймет) пошутил, осматривая вагон: "Ты же представляешь, сколько они его мыли перед нами?"