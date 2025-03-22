Части бывших работников "Голоса Америки" дали 30 дней на выезд из США, – Остап Ярыш

Уволенным работникам "Голоса Америки", которые находились и работали в США благодаря рабочим визам, даже 30 дней, чтобы покинуть пределы страны.

Об этом в интервью Bihus.Info заявил бывший журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Яриш, пишет 24 Канал.

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Что заявил Остап Ярыш

Журналист, которого уволили в рамках политики сокращений DOGE, объяснил, что в отношении части работников ресурса из авторитарных стран возбудили уголовные производства из-за работы в "Голосе Америки", поэтому им опасно возвращаться домой.

Особенно для людей из авторитарных стран просто опасно для жизни возвращаться сейчас в те страны, на которые они вещают, потому что там их считают американскими агентами, шпионами, предателями родины, которые работали на врага,

– заявил Остап Ярыш.

По его словам, в аналогичной ситуации оказались и некоторые журналисты "Радио Свобода".

Напомним, недавно более 1,3 тысячи работников "Голоса Америки" были отправлены в административный отпуск после указа Трампа о ликвидации агентства, которое руководит изданием. Директор "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц выразил обеспокоенность.