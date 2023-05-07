Журналисты национального канала попали под обстрел возле Бахмута: жуткие кадры
Источник:FREEДОМ
Каждый день подвергают опасности свою жизнь не только воины, защищающие наше государство с оружием в руках, но и представители других профессий. В частности, военные корреспонденты рискуют попасть под вражеский обстрел. Собственно, это произошло с журналистами государственного канала "FREEДОМ".
В пятницу, 5 мая, в пресс-службе государственного иновещателя "FREEДОМ" сообщили, что их съемочная группа попала под минометный обстрел на Бахмутском направлении. Отметим, что речь идет именно о том участке Донецкой области, где с начала полномасштабного вторжения продолжаются ожесточенные бои.
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Сюжету быть
Важно, что во время атаки репортаж снимала корреспондентка канала Елена Грамова. Однако эту ее журналистскую работу все равно можно будет увидеть в эфире в скором будущем.
Съемочная группа работала с украинскими военнослужащими противовоздушной обороны на Бахмутском направлении. Там журналисты оказались под минометным обстрелом украинских позиций россиянами,
– говорится в сообщении.
Журналисты под Бахмутом попали под обстрел: смотрите видео канала "FREEДОМ"Подчеркнем, что телеканал "FREEДОМ" является иновещателем – то есть речь на нем ведется не на украинском языке и не для украинцев, а – для жителей оккупированных территорий, россиян и вообще всех русскоязычных людей. Содержится СМИ за средства налогоплательщиков. Проще говоря, канал государственный.
Журналисты также гибнут на фронте
Важно говорить о том, что каждый день мы платим огромную цену за то, чтобы Украина была независимой и суверенной державой. Собственно, представители средств массовой информации часто надевают военную форму для того, чтобы выгнать оккупантов из наших земель:
- в начале мая в Киеве попрощались с бывшим журналистом BBC Александром Бондаренко; он погиб в бою под Кременной в Луганской области; отправился на фронт защитник еще в первые дни широкомасштабного вторжения, хотя и по специальности был филологом, а по профессии – журналистом;
- также, защищая Украину на Востоке, погиб Владимир Мукан; он был журналистом, но пошел добровольцем в Вооруженные Силы выгонять оккупантов с нашей святой земли; было бойцу 35 лет – держал оборону он на одном из самых горячих направлений на всей линии фронта.