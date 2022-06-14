Журналисты попали под обстрел в Лисичанске: жуткое видео взрывов

Украинские журналисты подверглись обстрелам российских военных в Лисичанске. Армия агрессора нарастила количество ударов по городу в Луганской области, совершая обстрелы из артиллерии.

Журналисты оказались в эпицентре обстрелов врага

Под обстрел врага в Лисичанске попали журналисты Общественного Кристина Гаврилюк и Тарас Ибрагимов вместе с коллегами. Их уже эвакуировали украинские военные.

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Журналисты сообщили, что, к счастью, никого из них не ранило. Общественное также опубликовало жуткое видео, которое журналистам удалось снять при обстреле.

На видео слышны мощные звуки от взрывов и сами "прилеты". Также удалось зафиксировать удар по одному из зданий.

Журналисты Общественного попали под обстрел в Лисичанске

Российские силы обстреливают Лисичанск почти каждый день

Общественное со ссылкой на украинских военных сообщает, что российские силы обстреливают Лисичанск почти каждый день.

Сообщается, что Россия из-за значительного преимущества в артиллерии может "накрывать" целые районы города. В таких условиях приходится выживать около 15 тысяч остающихся в Лисичанске гражданских.

Что известно о ситуации в Лисичанске

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что российские военные оккупировали 95% территории Луганской области.

После этого российское руководство бросило значительные силы на захват Северодонецка. По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе Лисичанска, Привилегии, Северодонецка и Боровского.

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В Луганской области продолжаются активные боевые действия: в Северодонецке ВСУ ведут с оккупантами уличные бои. Что касается Лисичанска, то Россия, по словам Сергея Гайдая, начала мощно обстреливать город , разрушая все на своем пути.

Захватчики пытаются отрезать Северодонецк, из-за чего разрушили все мосты в город. 13 мая глава Луганской ОВА сообщил, что российские военные уничтожили и третий мост . Доехать или довезти что-нибудь в Северодонецк теперь, к сожалению, практически невозможно.

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