Журналисты рассказали о серьезных повреждениях на железнодорожной станции в Крыму

Взрывы в Джанкое в Крыму повредили железнодорожную станцию. Именно ею оккупанты перевозили оружие.

РосСМИ написали, что в результате "хлопка" повреждены четыре объекта железнодорожной станции. Наша разведка рассказала, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК" во время перевозки.

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Что известно о последствиях "хлопка" в Джанкое

Россияне сообщили, что есть серьезные повреждения после атаки дронов как минимум по пяти адресам.

Четыре из них принадлежат железнодорожной станции (локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады), один – это сельскохозяйственный магазин на улице Перекопской, 51,

– говорится в сообщении.

Кроме того, после атаки на станции были перебои со светом в локомотивном депо.

Последствия атаки в Крыму: смотрите видео

Взрывы на железной дороге в Джанкое: смотрите видео

Что произошло в Джанкое: коротко