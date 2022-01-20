Журналисты собрали данные о военных России, которые "едут в Украину"
Источник:"Радио Свобода"
Войска России из Сибири и Дальнего Востока находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы. Их родные в комментариях под видео в сети написали, что российских военных забрали в "командировку" на 2 – 9 месяцев.
В своем расследовании журналисты анализировали комментарии под видео в тиктоке. Однако сами видео и имена комментаторов, с которыми они общались, по соображениям безопасности не называют. Расследование проводили журналисты "Радио Свобода" и Conflict Intelligence Team.
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Российские военные находятся у границы
Издание сообщило, что часть войск движется к месту запланированных учений в Беларусь, а другая – остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который расположен всего в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90-от Киевской.
За последнюю неделю в тиктоке появилось несколько новых видео, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев,
– говорится в сообщении.
В частности под "каждым вторым" видео родные и сами военные публиковали комментарии, куда именно направляются. В частности сообщили, что:
- "в командировку";
- "на учебу".
- "в Беларусь";
- "в Украину";
- "на украинскую границу".
Комментарии людей относительно того, куда направляются военные / Фото "Радио Свобода"
В расследовании журналисты сопоставили данные из комментариев, полученные из переписки с их авторами и из открытых источников.
Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или Беларусь) перебрасываются части, без которых трудно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ,
– говорится в сообщении.
Данные свидетельствуют, что эти войска участвовали войне на Донбассе 2014 – 2015 годов. В частности установили, что перебрасывать могут:
- 36 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду;
- 5 отдельную танковую бригаду – так называемые "боевые буряты Путина", которые воевали за Кремль на Донбассе в 2014-2015 годах;
- 64 мотострелковую бригаду из Млечника Хабаровского края;
- 69 отдельную казачью бригаду прикрытия;
- 14-й отдельной гвардейской инженерной бригаде, дислоцированной в Хабаровском крае;
- спецназ;
- 155 отдельную бригаду морской пехоты;
- 38 отдельную мотострелковую бригаду из Екатеринославки Амурской области.
"Такую численность техники и военнослужащих можно было бы оправдать учениями, однако совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев проскакивают термины "командировка" 2, 3 и 9 месяцев", – говорится в сообщении.
Комментарии людей под видео с передвижением российских войск / скриншоты из "Радио Свобода"
Кстати, некоторые люди в комментариях писали об отправке самолетами, однако расследователи не нашли доказательств подтверждения такой информации.
Коротко о стягивании войск России до границы с Украиной
- Россия начала стягивать войска к границе с Украиной еще в октябре 2021 года. Впоследствии это подтвердила украинская разведка и пояснила, что Кремль может напасть в январе – феврале 2022 года.
- 19 января в Минобороны Украины пояснили, что Кремль почти завершил стягивание войск к украинским границам. Тогда говорилось о 127 тысячах российских военных.
- Кстати, ранее было известно, что в течение 10 – 20 января Россия и Беларусь будут проводить совместные военные учения. На территорию последней уже прибыли первые подразделения вооруженных сил России, которые привлекут к проверке белорусских сил реагирования.
- 19 января российскую военную технику заметили в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева.
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