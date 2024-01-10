Живут свою лучшую жизнь: где живут генералы ФСБ, которые пытали украинцев, – расследование

"Следствие.Инфо" получило информацию о том, где живут высокие чины ФСБ. Верхушка российской спецслужбы, причастная к пыткам и убийствам украинцев, прекрасно чувствует себя в собственных коттеджных городках.

Генералы ФСБ имеют достаточно земли, элитные квартиры и крутые машины. Их подчиненные значительно беднее, но именно руками "простых исполнителей" ФСБ пытает, насилует, принуждает к сотрудничеству и убивает. Те, кто отдавал приказы готовить захват Мелитополя еще до 2022 года, похищать крымских татар и убивать наших разведчиков, теперь имеют собственные коттеджные городки.

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Рука Москвы в Крыму: репрессировал татар на полуострове, а сейчас занимается энергетикой

Генерал-лейтенант в отставке Палагин Виктор Николаевич – бывший начальник управления ФСБ в аннексированном Россией Крыму. Именно при его руководстве происходили массовые захваты украинских активистов и журналистов после оккупации полуострова, преследование крымских татар и развитие оккупационных институций в Крыму. В следующем месяце после назначения Палагина на должности руководителя ФСБ в Крыму россияне задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активистов Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко. При каденции Палагина ФСБ жестоко преследовала, арестовывала и похищала крымских татар,

– так характеризуют его журналисты.

Палагин годами терроризировал крымских татар на полуострове. А в 2018 году уволился по собственному желанию. Теперь он – заместитель председателя правления компании "ФСК Единая энергетическая система", которая поставляет электроэнергию по всей России.

У российского генерал-лейтенанта в отставке два двухэтажных дома в селе Тимонино под Москвой.

Руководитель департамента контрразведки ФСБ комфортно чувствует себя в Подмосковье

Генерал-полковник Николай Юрьев руководит военной разведкой. Ведомство продолжает "славные" традиции террора против жителей "новых территорий". На оккупированных территориях ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья – в них вошли сотрудники департамента контрразведки. Особенно интересовались деятельностью журналистов и активистов.

"Видимо, за планирование подобных операций и другие преступления против гражданских Юрьев неплохо обогатился. Как это обычно бывает в российских руководящих кругах, генерал-полковник живет богатой жизнью", – иронизируют расследователи.

У его дочери Александры Юрьевой журналисты обнаружили элитную недвижимость в Москве и дорогой автопарк. А у него самого – как минимум десять земельных участков в Московской области. Земля записана на самого фсбшника, дочь и, вероятно, жену Тамару Юрьеву.

Участок Юрьевых может стоить 4 миллиона долларов. Земля, записанная на дочь, – примерно 40 тысяч долларов.

Руководил оборонным предприятием, теперь имеет целый коттеджный городок и причастен к кибератакам

Департамент Юрьева входит в структуру 1-й службы (контрразведки) ФСБ, руководителем которой является генерал-лейтенант Владислав Меньщиков.

С 1983 по 1995 год он работал в службах государственной безопасности, затем был гендиректором одного из крупнейших российских оборонных предприятий АО "Концерн ВКО Алмаз-Антей". В настоящее время предприятие производит зенитно-ракетные комплексы, в том числе "Бук", C-300, C-400. Это оружие активно используется Россией в войне против Украины,

– указывают медийщики.

В 2015 году Меньщиков стал руководителем 1-й службы контрразведки ФСБ России. Она специализируется на планировании и организации разведывательных и диверсионно-террористических операций на территории Украины.

Еще среди подразделений этой службы есть Центр информационной безопасности или 18-й центр ФСБ. Большинство кибератак на Украину из РФ – именно его работа.

Россияне готовились оккупировать Мелитополь еще до 2022 года

"Следствие.Инфо" цитирует мелитопольскую журналистку Светлану Зализецкую, пережившую оккупацию. Женщина говорит, что представители ФСБ были в городе еще до 2022 года – "проводили публичные дискуссии с местными".

Еще до войны в том же здании, в бизнес-центре Евгения Балицкого, нашего гауляйтера, собирали "людей Евгения Балицкого", собирали старших по домам и "квартальных", тех, что работали на выборах. И на такие совещания привозили какого-нибудь представителя из Крыма, из ФСБ. И он рассказывал им о жизни. То есть они (россияне, – ред.) готовились,

– говорит Светлана.

"Владислав Меньщиков возглавляет всю эту структуру и одновременно живет свою лучшую жизнь в Подмосковье. По полученным данным "Следствия.Инфо", у Меньщикова и его семьи по меньшей мере 16 земельных участков в Московской области, 7 домов и одна квартира. Если собрать всю недвижимость Меньщикова, то может получиться небольшой городок. Некоторые из участков Меньщикова расположены рядом и объединяются в собственный коттеджный комплекс", – говорится в материале.

Стоимость крупнейшего участка Меньщикова может составить 2,2 миллиона долларов. А общая стоимость его коттеджного комплекса – около 6 миллионов долларов.

Золотая земля за кровавые деньги

Заместитель Меньщикова Дмитрий Минаев, который организовал убийства в 2017-м году двух украинских разведчиков Александра Хараберюша и Максима Шаповала, имеет два двухэтажных дома и четыре земельных участка в Подмосковье.

Седьмая служба закупает для ФСБ практически все – от квартир, автомобилей, пограничных катеров, огнестрельного оружия до обмундирования и лекарств.

А самый большой земельный участок руководителя 7-й службы обеспечения деятельности ФСБ РФ, генерал-полковника Михаила Шекина, может стоить примерно 387 тысяч долларов. В общей сложности фсбшник имеет 10 участков, все записаны на жену и сына.

Все эти российские генералы руководят ключевыми направлениями работы ФСБ и ответственны за совершенные в Украине преступления. Их подчиненные издеваются над украинцами на оккупированных территориях: обыскивают дома, похищают, пытают, насилуют, принуждают к сотрудничеству. Сами же генералы ФСБ, которые отдают эти ужасные приказы, имеют кучу домов и земельных участков в элитных городках возле Москвы. Теперь стали известны их имена и лица, а также точные адреса их домов,

– подытоживают журналисты.