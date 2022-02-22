Журналисты заметили колонны российских танков в окрестностях Донецка
22 февраля 2022 , 08:42Читати новину українською
Источник:Reuters
Иностранные журналисты ночью 22 февраля заметили в оккупированном Донецке российские танки. Техника передвигалась по окрестностям города.
Танки агрессора в Донецке
Журналисты увидели около 5 танков в колонне на окраине города. Впоследствии еще 2 танка проехались в другой части Донецка.
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Танки появились спустя несколько часов после того, как Владимир Путин подписал указ о так называемой "поддержке мира" на Донбассе. Медийщики отметили, что на днях танков в Донецке не видели.
Видео с передвижением техники агрессора в оккупированном городе распространили местные жители в соцсетях. Они отметили, что танки ездили всю ночь.
Смотрите видео передвижения танков в Донецке:
Что предусматривает договор о "дружбе" России с боевиками
- Срок так называемого договора составит 10 лет;
- Москва и ее наемники вместе будут "охранять границы" оккупированного Донбасса. Это означает, что на границе подконтрольных украинскому правительству территорий и фейковых республик будут официально находиться российские военные;
- Россия будет поддерживать финансовую и банковскую систему оккупантов;
- платежное средство на оккупированных территориях – рубль;
- боевики и Кремль будут совместно использовать свои "военные базы и инфраструктуру";
- Москва будет признавать документы, которые будут выдавать марионетки из Донбасса.