Жуткие разрушения в Северодонецке и Рубежном: спутнику фото последствий действий россиян

Россияне продолжают бросать большие силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область. Врага интересуют только территории, поэтому он наносит ужасные удары по городам.

Наступление российских кафиров на Украину длится уже 104 дня. Одна из приоритетных целей врага – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Разрушение Рубежного и Северодонецка

Просто сейчас российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк, враг бросает на воплощение своего плана большие силы. ВСУ держат оборону и дают оккупантам отпор.

Работа артиллерии российских кафиров практически не прекращается. Враг постоянно обстреливает Северодонецк и другие города в Луганской области, просто равняя их с землей.

Как показывают спутниковые снимки, вблизи Рубежного и Северодонецка находятся российские реактивные системы залпового огня. Они направлены в сторону постоянно обстреливаемых городов.

Рубежное, Северодонецк и другие населенные пункты на Луганщине получили ужасные разрушения. Враг готов их полностью уничтожить, чтобы захватить желаемую территорию.

Разрушение городов в Луганской области: фото

Новости с фронта: коротко о последних событиях

В зоне ООС наши героические ВСУ отразили 11 атак российских оккупантов . Также наши защитники и защитницы уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 3 склада с боеприпасами.

Четырех боевиков так называемой "ДНР", решивших предать Украину и воевать на стороне врага, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Они попали в плен в ВСУ, когда шли воевать на Харьковщину.

Ситуация на фронте очень сложная, бои и обстрелы практически не прекращаются. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, россияне уже тоже научились воевать , а их количество личного состава и огневой мощи до сих пор велики. ВСУ держат занятые позиции, но враг не собирается прекращать наступательные действия.

Оккупанты запретили жителям Мариуполя купаться в море. Причина – они повлекли за собой катастрофу в Азовском море.

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