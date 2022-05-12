Жуткий фейк: россияне говорят, что СБУ "собирает тела женщин и детей" для имитации авианалета

Российская пропаганда снова "пробивает дно" своим очередным фейком об украинских спецслужбах. Оккупанты заявляют, что Служба безопасности Украины приказала "собрать врачам тела женщин и детей для имитации авианалета".

Такой информацией располагает СБУ. Дезинформацию о "провокациях" украинских спецслужб уже начали распространять пропагандисты.

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На этот раз чушь от россиян касается Днепра

В информационное поле вбросили так называемую "новость", что в Днепре "СБУ обязала главврачей областных медучреждений собрать тела женщин и детей". Привезти их якобы нужно в областную больницу имени Мечникова.

По замыслу пропагандистов, в который должны поверить россияне, тела должны доставить на один из социальных объектов, на котором "симитируют результаты авианалета".

Всерьез комментировать очередную чушь нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – Россия пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные "операции",

– объяснили в СБУ.

В Службе безопасности напомнили: весь мир в курсе, что именно российские военные обстреливают гражданские объекты и лишают жизни мирное население. Оккупанты насилуют женщин на оккупированных территориях и вывозят детей в так называемые "фильтрационные" лагеря.

В СБУ заверили, что все преступления России в Украине тщательно фиксируют и расследуют. Все виновные будут привлечены к ответственности.

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Выдумки российской пропаганды: последние новости

В России придумали фейк, якобы США "хотят устроить голодомор" в Украине. При этом россияне вывозят с оккупированных территорий украинское зерно.

Еще из свежих творений российской фантазии – о введении на украинскую территорию польских и литовских миротворцев. Таким образом оккупанты хотят развить тему с якобы "планами Польши захватить Западную Украину". В Госпогранслужбе заверил: никаких миротворцев на территории Украины нет.

Свои потери на острове Змеиный захватчики прикрывают ложью. Мол, президент Зеленский, посовещавшись с британскими спецслужбами, решил "провести самоубийственную операцию" на острове.

Минобороны России ранее заявило об "успешном прорыве украинской обороны возле Попасной и выходе на админграницу Луганщины". Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай посоветовал россиянам отчитаться о "взятии Марса".

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