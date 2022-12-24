Жуткий обстрел Херсона: в городе ищут добровольцев сдать кровь

В результате жуткого обстрела центра Херсона российскими оккупантами более полусотни человек получили ранения. Херсонский центр крови ищет доноров для пострадавших, сейчас это критически нужно.

Всех, кто может сдать кровь, просят прийти по адресу: Николаевское шоссе, 7 Отметим, что по состоянию на 14.30 известно, что из 58 раненых – 18 в тяжелом состоянии.

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Херсонскому центру крови срочно нужны доноры всех групп крови на 25 декабря, для раненых в результате обстрелов херсонцев,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что "кровь нужна как никогда". Людей просят подходить в центр крови с 8:00 до 12:30 завтра.

В Херсоне нужны доноры крови / Фото Херсонская ОВА

Что нужно знать донорам

Донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет с весом от 50 килограммов. Однако есть ряд заболеваний, которые являются противопоказанием к донорству.

Если человек болел гриппом, ОРВИ или ангиной, перед сдачей крови должен пройти месяц. После последнего визита к стоматологу должно пройти не менее 10 дней. Нельзя сдавать кровь и в период менструации.

Также есть перечень заболеваний, при которых кровь сдавать нельзя. К ним относятся: хронические заболевания печени, психические заболевания, грибковые поражения кожи, бронхиальная астма, гипертония 2 – 3 степени и другие.

Кому нельзя сдавать кровь / инфографика 24 канала

Как подготовиться к сдаче крови.

За 3 – 5 дней нельзя принимать лекарства, имеющие в составе аспирин и анальгин;

За 48 часов нельзя употреблять алкоголь;

За 24 часа до сдачи крови следует отказаться от употребления жареных и копченых блюд;

Избегайте таких продуктов как: яйца, молоко и молочные продукты, сыр, масло, орехи, бананы, соленые, острые, жареные и копченые блюда, а также спиртное;

Можно употреблять в этот период фрукты (кроме бананов), овощи, хлеб, крупы, рыбу, соки, сладости;

Утром легко позавтракайте. К примеру, кашей на воде и сладким чаем;

За 2 часа до 2 часов после сдачи крови нельзя курить.



Как подготовиться к сдаче крови / инфографика 24 канала

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