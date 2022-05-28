С "зигующими" клоунами: в Мариуполе оккупанты устроили праздник на костях

Российские военные пришли в Украину, чтобы бороться с нацизмом. Между тем сами они, кажется, принесли его с собой. По крайней мере в Мариуполь, где детям решили устроить праздник на костях.

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне устроили в городе детский праздник. Он получил название "СкаZка V гостях".

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Детей в Мариуполе развлекают "зигующие клоуны"

И мало того, что детям устроили настоящий праздник на костях. Для этого еще и пригласили сомнительных аниматоров. Вот один из них решил воспользоваться Гитлеровским приветствием.

Зигущие клоуны – хорошая иллюстрация России. Без комментариев...,

– написал Андрющенко.



Аниматоры в Мариуполе "зиговали" во время праздника / Фото из телеграма Петра Андрющенко

Заметим, что праздник устроили для тех детей, у кого эти оккупанты забрали жилье и мирное небо над головой. После этого они лишили их летних каникул. Это аргументировали тем, что необходимо провести деукраинизацию, а также подготовить детей к учебному году по российской программе. В течение лета ребятишкам Мариуполя будут толковать также о великой русской литературе, подвигах страны-агрессорки в истории.

Жители Мариуполя на грани выживания

Такие праздники, на которые приглашены сомнительные аниматоры, нужны для восхищения глаза. На самом же деле местные жители вынуждены буквально выживать. Жизнь мариупольцев стала ужасной и напоминает настоящий квест.

Сначала нужно выстоять очередь по питьевую воду, а после этого – "гуманитарную помощь". Либо еду можно выменять что-то у торговцев, приезжающих в город или с временно оккупированных территорий Донецкой области, или из самой России.

Но и это не все, ведь еду нужно будет приготовить. И делают горожане это под открытым небом. И таким, подчеркивает Андрющенко, сейчас каждый день мариупольца.

Но это еще не все. Оказывается, ту же "гуманитарную помощь" продают в магазинах. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник. Таким образом, "местные власти" беспокоятся о оставшихся в городе. Неудивительно, что иногда жителям Мариуполя приходится буквально отдавать последнее, чтобы получить хоть какие-то продукты.

Между тем в самом городе все еще опасно, хоть его и не обстреливают. Российские захватчики на протяжении нескольких месяцев били по Мариуполю из всего возможного оружия. Не все оно детонировало сразу. Так, на территории школы № 30 подорвался 12-летний мальчик.

Он погиб из-за того, что снаряд "Града" сдетонировал. И неизвестно, сколько еще таких историй будет, ведь россияне только разгребают завалы, чтобы скрывать жуткие убийства. О разминировании города речь не идет.

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