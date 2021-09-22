"Зима не за горами, а уже здесь": в Карпатах выпал снег и уже -4

22 сентября 2021 , 10:06
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Источник:

фейсбук Черногорского поисково-спасательного поста

На горе Поп Иван Черногорский 22 сентября заснежило. На высокогорье Карапат из-за осадков пока что ограничена видимость.

Утром 22 сентября в Карпатах ударили морозы. Спасатели сообщают о температуре воздуха -4 и снег.

Накануне Спасатели показали видео заснеженных Карпат: рекомендуют не идти в горы

В Карпатах заснежило

Из-за падения снега на высокогорье Карпат ограниченная видимость. Ветер на горе Поп Иван Черногорский северо-западный и пока не шквальный: 3 – 4 метра в секунду.

В комментариях к посту спасателей пользователи шутят каламбурами, мол, "зима уже не за горами". Некоторые замечает, что такое похолодание – слишком быстрое.


Как реагируют пользователи на снег на высокогорье Карпат / Скриншот

Интересно! Осенью 2021 года температура в Карпатах опустилась до 0 градусов 20 сентября. На почве появилась изморозь и пошел дождь.

Заморозки скоро накроют Украину

  • Настоящего холода вскоре следует ожидать не только в горах.
  • Спасатели рассказали, что вскоре Украина встретит первые осенние заморозки.
  • Сначала заморозки ударят на Западе. Не тронет холодная погода пока южные, восточные области, а также Закарпатье.
  • 23 сентября заморозки разойдутся по всей Украине.
  • До 24 сентября синоптики прогнозируют ежедневные осадки.
  • Впрочем, вешать нос рано: в конце сентября в Украине все же посетит "бабье лето".

Полный текст сообщению Черногорского поисково-спасательного поста

По состоянию на 8:35 22.09.2021р. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость, падает снег.
Ветер северо-западный 3-4 м/с.
Температура окружающей среды -4°С.

Автор: Вероніка Климська