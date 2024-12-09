Зима пришла в Киев раньше нормы: иногда она даже не наступала

В конце ноября столицу посетила настоящая метеорологическая зима. Это произошло на несколько дней раньше нормы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Что известно о метеорологической зиме в Киеве

По данным отдела климатологии, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения состоялся в Киеве 24 ноября. Именно это является свидетельством начала метеорологической зимы в столице.

Зима пришла на пять дней раньше климатической нормы,

– подытоживают метеорологи.

В то же время рекорд по самому раннему наступлению зимы в Киеве зафиксирован 20 октября 1920 года. Позднее всего же зима в столицу приходила 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

Заметим, что на этой неделе в Украине ожидается влажная, временами ветреная погода – но с аномально высокими температурными показателями. Например, во вторник, 10 декабря, температура будет колебаться в предел ее -1...+4 ночью, днем +1...+6. В южной части и Крыму ночью +6...+11 градусов, днем +9...+14.