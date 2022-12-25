Передвигаться по городу невозможно: шокирующие кадры из заснеженного Сиэтла облетели сеть
Источник:The Seattle Times
В американском городе Сиэтл бурлит ненастье. Ночью в городе выпал дождь, а утром мороз превратил дороги в катки.
Лед заполонил дороги, тротуары, деревья и автомобили. Передвижение по городу почти невозможно.
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Ненастье остановило жизнь города
Автостанции на время остановили свою работу. Международный аэропорт Сиэтл-Такома ненадолго закрыл все три взлетно-посадочных полосы, что стало "беспрецедентной" ситуацией.
Кроме того, соответствующие службы перекрыли дороги в городе во избежание ДТП. Коммунальщики не вывозят мусор, а работники музеев, театров и библиотек не могут добраться до места работы.
Сиэтл окутал лед: смотрите видео
Местные власти призвали людей по возможности не выходить на улицу. Однако жители города все же решили опробовать новенькие катки.
Автомобили, даже неподвижные, через гололедицу слетали в кювет и двигались по улицам Сиэтла. Кроме того, жители города, которые все же решились выйти на улицу, были вынуждены передвигаться на четвереньках.
Из-за непогоды в регионе выключили электроснабжение
Около 15 000 человек остались без света. Лед окутал все электропроводы, что сделало невозможным подачу электричества потребителям.
Последствия непогоды в Сиэтле / Фото The Seattle Times
Жителей города призвали запастись фонариками и батарейками. Также отметили безопасное пользование генераторами и попросили экономить электроэнергию, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.
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