"Тысячу Зеленского" можно получить онлайн или офлайн: как это сделать

С 1 декабря в Украине стартовала программа "Зимняя Еподдержка", в рамках которой граждане могут получить тысячу гривен. Оформить выплаты можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Эти средства предоставляются в рамках программы "еПоддержка".

Читайте также Отменят ли субсидии после Нового года

Как оформить выплаты онлайн

Деньги могут быть потрачены на оплату коммунальных услуг, лекарств, книг, образовательных и медицинских услуг, транспорта, благотворительность или помощь ВСУ.

Помощь можно оформить с декабря 2024 года до февраля 2025 года, а использовать средства - до конца следующего года.

Для подачи заявки в "Дії" нужно:

Выбрать раздел "Сервисы", затем - "Национальный кэшбек" и услугу "Зимняя еПоддержка".

Указать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).

Выбрать существующий специальный счет или открыть новый.

Отправить заявление, проверив правильность данных.

Средства зачисляются в течение 10 дней.

Как получить "тысячу Зеленского" оффлайн

Через "Укрпочту" помощь смогут получить:

Пенсионеры 60+ лет, которые получают выплаты через "Укрпочту".

Люди с инвалидностью 1 и 2 групп.

Лица, которые получают социальные выплаты через "Укрпочту".

Офлайн выплаты через банки-партнеры стартуют с 10 декабря.

Напомним, программа "Зимняя еПоддержка" предусматривает расходы 5 миллиардов гривен из госбюджета на поддержку граждан в зимний период.