"Зимой вас ждет заморозка": Минобороны России опубликовало провокационный пост

Минобороны России 14 августа опубликовало провокационное сообщение со словами "зимой вам будет заморозка". А еще добавило фото, на котором изображены "Шахеды" и надпись "Как снег на голову".

Глава Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на это.

Как отреагировали в ЦПД?

Там российское министерство убийств выложило фоточку "Шахеда" и пообещало "заморозку". Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать,

– отметил он.

Но Минобороны России именно таким образом и обратилось к россиянам.

Теперь они будут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, тепла и топлива.

Все благодаря Минобороны РФ. Зеркало всегда работает. Что посеешь – то и пожнешь,

– подытожил глава ЦПД.

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Напомним, что по России продолжает сказываться, в частности, дефицит топлива. Рост стоимости грузовых автоперевозок усиливает инфляционное давление, и даже если ситуация стабилизируется, представители отрасли не ожидают возвращения цен к прежнему уровню.

Между тем временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара анонсировал новые атаки на российские территории. Он подчеркнул, что будут уничтожены инфраструктура, флот, логистика, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины.