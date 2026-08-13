Что происходит в России на фоне дефицита топлива

Рост стоимости грузовых автоперевозок усиливает инфляционное давление, и даже если ситуация стабилизируется, представители отрасли не ожидают возвращения цен к прежнему уровню, что пишет Reuters.

По словам российских властей, многие дефициты топлива, которые этим летом распространились на все 11 часовых поясов после активизации украинских ударов, уже удалось смягчить. Россия импортировала топливо, чтобы компенсировать нехватку, а также снизила требования к его качеству.

Однако некоторые регионы, особенно в Сибири и вблизи Китая, по-прежнему страдают от дефицита, а украинские удары не прекращаются.

В июле, в самый острый период топливного кризиса, тарифы на грузовые перевозки в среднем выросли на 12–15% по сравнению с предыдущим месяцем. На отдельных маршрутах и в некоторых регионах рост достигал 50%, о чем рассказал Виталий Киселев, председатель комитета по коммерческому транспорту Российской ассоциации автомобильных дилеров.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По его словам, топливо составляет около 30% затрат на грузовые перевозки. Он отметил, что скидки на топливо, которые ранее получали перевозчики и которые составляли 7–12%, теперь исчезли. А рост стоимости дизельного топлива происходит одновременно:

с повышением тарифов на проезд по федеральным трассам;

дефицитом водителей;

сезонным ростом спроса на перевозку скоропортящихся товаров.

Маршруты из Китая, который в последние годы стал важнейшим торговым партнером России, испытывают все большую нагрузку. Перевозчики сталкиваются с перебоями в поставках топлива в Забайкальском крае, через который проходит значительная часть грузопотока из Китая, о чем рассказал Георгий Властопуло, основатель логистической компании Optimalog.

Стоимость перевозки груза из Китая в Москву выросла почти на треть – примерно до 1,1–1,2 миллиона рублей, или 14 тысяч долларов. До кризиса тот же маршрут обходился в 10–11 тысяч долларов. По словам Властопуло, клиенты все чаще ищут альтернативы автомобильным перевозкам.

Спрос на прямые железнодорожные перевозки вырос примерно на 18–20%.

Спрос на морские перевозки увеличился на 10–12%.

Участники рынка опасаются, что скачок цен может стать долгосрочной тенденцией.

Напомним, что топливный кризис в России никуда не исчез. Россияне снова стоят в очередях на АЗС, а в регионах вводят ограничения.

Цены на топливо остаются нестабильными. Также сообщается о дефиците бензина и закрытии заправок.