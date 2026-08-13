Що відбувається у Росії на тлі дефіциту пального

Зростання вартості вантажних автоперевезень посилює інфляційний тиск, і навіть якщо ситуація стабілізується, представники галузі не очікують повернення цін до попереднього рівня, про що пише Reuters.

За словами російської влади, багато паливних дефіцитів, які цього літа поширилися на всі 11 часових поясів після активізації українських ударів, уже вдалося послабити. Росія імпортувала пальне, щоб компенсувати нестачу, а також послабила вимоги до його якості.

Однак деякі регіони, особливо в Сибіру та поблизу Китаю, й надалі потерпають від дефіциту, а українські удари не припиняються.

У липні, під час найгострішої фази паливної кризи, тарифи на вантажні перевезення в середньому зросли на 12 – 15% порівняно з попереднім місяцем. На окремих маршрутах і в деяких регіонах зростання сягало 50%, про що розказав Віталій Кисельов, голова комітету з комерційного транспорту Російської асоціації автомобільних дилерів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За його словами, пальне становить близько 30% витрат на вантажні перевезення. Він зазначив, що знижки на пальне, які раніше отримували перевізники та які становили 7 – 12%, тепер зникли. А зростання вартості дизельного пального відбувається одночасно:

з підвищенням тарифів на проїзд федеральними трасами;

дефіцитом водіїв;

сезонним зростанням попиту на перевезення швидкопсувних товарів.

Маршрути з Китаю, який останніми роками став найважливішим торгівельним партнером Росії, зазнають дедалі більшого навантаження. Перевізники стикаються з перебоями в постачанні пального в Забайкальському краї, через який проходить значна частина вантажопотоку з Китаю, про що розповів Георгій Властопуло, засновник логістичної компанії Optimalog.

Вартість перевезення вантажу з Китаю до Москви зросла майже на третину – приблизно до 1,1–1,2 мільйона рублів, або 14 тисяч доларів. До кризи той самий маршрут коштував 10 тисяч – 11 тисяч доларів. За словами Властопуло, клієнти дедалі частіше шукають альтернативи автомобільним перевезенням.

Попит на прямі залізничні перевезення зріс приблизно на 18 – 20%.

Попит на морські перевезення збільшився на 10 – 12%.

Учасники ринку побоюються, що стрибок цін може стати довгостроковою тенденцією.

Нагадаємо, що паливна криза у Росії нікуди не зникла. Росіяни знову стоять у чергах на АЗС, а у регіонах запроваджують обмеження.

Ціни на пальне є нестабільними. Також повідомляють про дефіцит бензину та закриття заправок.