Зятья Назарбаева покидают руководящие должности в крупных нацкомпаниях Казахстана

15 января 2022 , 13:59
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Источник:

Интерфакс-Украина

В Казахстане двух зятьев бывшего президента Нурсултана Назарбаева лишили руководящих должностей в госкомпаниях. Оба предприятия работают в нефте-газовой сфере.

В частности, прекратили полномочия председателя правления АО "КазТрансОйл" Димаша Досанова. Также еще один зять Назарбаева Кайрат Шарипбаев больше не возглавляет правление АО "Национальная компания "QazaqGaz".

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Зятья Назарбаева сами подавали заявления об увольнении

Как сообщили в госфонде Казахстана "Самрук-Казына", увольнения состоялись в соответствии с поданными заявлениями.

Совет директоров предприятия "QazaqGaz" решил от 14 января 2022 года досрочно прекратить полномочия Кайрата Шарипбаева на посту председателя правления. Он подавал соответствующее заявление.

Также в компании "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно прекратили полномочия другого зятя Назарбаева – Димаша Досанова. Он занимал должность гендиректора и также подавал заявление об увольнении.

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии. В то же время СМИ сообщают, что Шарипбаев состоит в гражданском браке со старшей дочерью Назарбаева – Даригой.

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Автор: Оксана Княжик