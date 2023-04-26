Супергеройки с оккупированных территорий: как женское движение "Злая Мавка" борется с оккупантами
Источник:"Злая Мавка"
Российские захватчики уже хорошо отдают себе отчет, что на временно оккупированных территориях у них нет будущего. Местное население помогает ВСУ и смело приобщается к борьбе с оккупантами. В частности, в Мелитополе действует движение сопротивления "Злая Мавка".
Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что российские оккупанты – испуганы и готовятся к бегству. В городе фиксируют все большее количество автобусов.
Обратите внимание "Прочь из Украины": в Запорожской области оккупанты получают банкноты с посланиями
В городе действует "Злая Мавка" – движение сопротивления женщин
Женщины из движения "Злая Мавка" подчеркнули, что оккупантам, которые этого до сих пор не поняли, стоит ли быть более осмотрительными.
И куда смотрят их командиры. Иногда, солдатики, породы Орк обыкновенный, так стараются понравится Мавке, что рассказывают столько "лишнего", но очень увлекательного и полезного для ВСУ,
– говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивают, что Мавки умеют слушать и слышать.
Как женское движение сопротивления в Мелитополе борется с оккупантами / Фото "Злой Мавки"
Оккупантов ждет незабываемая весна
Также окупантов предупредили, что их в Мелитополе ждет незабываемая весна. Вокруг все уже расцветает, а у захватчиков – аллергия на цветение хлопка, который регулярно посещает врага.
Российские захватчики панически боятся контрнаступления ВСУ. Кроме того, оккупанты пытаются запугать местных жителей.
Украинские защитники и защитницы освободят каждый населенный пункт Украины. Туда вернется украинский флаг, а вместе с ним – безопасность для местных жителей.