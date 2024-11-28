"Даем оккупантам проср*ться": участницы движения "Злая мавка" рассказали о сопротивлении

Ukraїner поговорил с тремя соучредительницами движения "Злая мавка". Его участницы оказывают ненасильственное сопротивление в оккупации. Девушки рассказали, как принимают решения и какая акция их любимая.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Ukraїner Q. Мавки пообещали: одну из акций уже готовят, поэтому спойлерить не будут. Важно, что ролик создан на основе анимации и с чужими голосами, чтобы не раскрывать личности участниц движения.

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Как устроено движение сопротивления "Злая мавка"

Из современных технологий, которыми пользуются мавки, – смартфоны, камеры, VPN. Поначалу многое пришлось изучить, чтобы обезопасить себя.

Решение принимает костяк из трех человек. Остальные девушки принимают решение сами за себя – на что они готовы пойти, а на что нет. Они много разговаривают и взвешивают риски, придумывают что-то новое. Безопасность все же на первом месте.

Однако россияне могут арестовать и за стикер, и за газету – за что угодно. Самым рискованным для участниц движения стало сжигание российского флага.

"Подробно обсуждаем, кто что делает, есть ли камеры, в какое время лучше делать. И никогда не выкладываем сразу, чтобы не спугнуть врага", – уточнили мавки.



Участницы движения, нарисованные одной из мавок. Именно это изображение стало основой для ролика Ukraїner / Скриншот 24 Канала

Самые крутые операции в подполье

На вопрос, какие самые успешные операции провело движение, девушки единодушно ответили: любимое – это подделки под российские рубли. Россияне бесятся, когда видят их. Забавно, что они не придерживались "спущенного сверху" наставления и сами раскрутили историю с подделкой купюр.

Первая банкнота – это было круто. Столько они по своим каналам и комментариям психовали! Было весело наблюдать за их реакцией. А самое смешное, что это еще больше начали обсуждать, когда об этом написала Daily Mail,

– сказала одна из мавок.

Рубли, задизайненные мавками / Скриншот 24 Канала

А вообще все операции продуманы и выстраданы – как дети. Например, "Кухня Мавки", когда оккупантам дали просраться и в прямом, и в переносном смысле. Тогда девушки подписали слабительное в еду, поскольку одна из женщин работала на кухне. Впрочем, это была одноразовая акция.

Результаты деятельности движения "Злая мавка"

Россияне постоянно атакуют социальные сети девушек, льют грязь в комментариях и, конечно, пытаются взломать страницы, создают клоны чатбота, фейковые аккаунты, через которые пишут местным якобы от имени мавок.

Много слов благодарности и поддержки от наших, и много всякой фигни и грязи от россиян. Они пытаются обесценивать наши действия в своих пабликах, повторяют, что мы какие-то крысы или нас вообще не существует. Но ребята, камон, зачем вы тогда присылаете эту свою юнармию зарисовывать наши граффити? Хуже всего для оккупантов – признать, что мы есть. Потому что тогда придется признать, что у них здесь нет такой поддержки, о которой они всегда рассказывают в этой своей пропаганде. Это и есть наша главная задача: мы показываем миру, что мы есть и что люди здесь ждут Украину,

– подытожили девушки.

Важно! Если вы на оккупированных территориях – связаться с движением "Злая мавка" можно через их сайт. Если вы на территории свободной Украины – говорите о движении сопротивления в оккупации! Помните, что в оккупации можно погибнуть даже за "невинные" наклейку или надпись.