Зеленский назвал условие, при котором состоятся выборы в Украине во время войны

Президентские выборы в Украине должны пройти весной 2024 года. Глава государства Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов во время войны.

В Украине, согласно закону, устраивать выборы во время действия военного положения запрещается. Впрочем, украинский лидер заявил, что не исключает возможности проведения выборов во время войны.

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Сложно, но может быть

По словам Зеленского, проводить выборы в условиях войны – дело непростое. Однако, если удастся решить два вопроса, они вполне могут состояться и во время действия военного положения. Во-первых, Верховная Рада должна внести необходимые изменения в законодательство. Во-вторых, следует обеспечить безопасность участникам голосования.

Если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы,

– подчеркнул президент.

Что говорил Зеленский о выборах раньше

Президент уже отмечал, что для проведения выборов в Украине, прежде всего, следует внести изменения в законодательство. Также он приводил агрументы против президентских и парламентских выборов во время войны

По словам Зеленского, все граждане Украины должны иметь возможность проголосовать. Однако сейчас это тяжело сделать военным на передовой. Кроме того, право голоса должны использовать и украинцы, оставшиеся на временно оккупированных территориях. Процесс голосования нужно сделать максимально безопасным – оградить избирателей от российских атак. Также на выборы нужны средства, которые сейчас лучше тратить на оборону.

Следует заметить, что в США настаивают на проведении выборов в Украине в 2024 году.