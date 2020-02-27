19:51
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Злоумышленники вывели в тень более 50 миллионов гривен госпредприятий

      - Читати новину українською

      Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра. С января 2019 года злоумышленники вывели в тень свыше 55 миллионов гривен из бюджета.

      Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по обналичиванию денег путем фиктивных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Читайте также: СБУ помешала незаконному возмещению НДС на 500 миллионов гривен

      Злоумышленники также искусственно преуменьшали налоговые платежи в бюджет. "Клиентами" конверта были более 60 компаний и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

      По данным следствия, среди выведенных в тень денег свыше 55 миллионов гривен – бюджетные деньги. В целом государству нанесли ущерб более чем на 20 миллионов гривен путем неуплаты налогов и обязательных платежей.

      Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъяли 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, технику.

      Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертационного центра. Их, вероятно, использовали для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах.

      СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

      В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра: смотрите видео

      Обратите внимание: Мы "догоним" всех коррупционеров и "теневых схемарей": Гончарук о борьбе с НДС-схемами

      В Польше опровергли информацию о заражении коронавирусом: фото
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Налоги Бюджет СБУ Новости Запорожья Сумы Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:40 Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук