Злоумышленники вывели в тень более 50 миллионов гривен госпредприятий
Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра. С января 2019 года злоумышленники вывели в тень свыше 55 миллионов гривен из бюджета.
Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по обналичиванию денег путем фиктивных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Злоумышленники также искусственно преуменьшали налоговые платежи в бюджет. "Клиентами" конверта были более 60 компаний и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
По данным следствия, среди выведенных в тень денег свыше 55 миллионов гривен – бюджетные деньги. В целом государству нанесли ущерб более чем на 20 миллионов гривен путем неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъяли 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, технику.
Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертационного центра. Их, вероятно, использовали для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах.
СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий
В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра: смотрите видео
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