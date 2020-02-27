Злоумышленники вывели в тень более 50 миллионов гривен госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра. С января 2019 года злоумышленники вывели в тень свыше 55 миллионов гривен из бюджета.

Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по обналичиванию денег путем фиктивных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленники также искусственно преуменьшали налоговые платежи в бюджет. "Клиентами" конверта были более 60 компаний и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По данным следствия, среди выведенных в тень денег свыше 55 миллионов гривен – бюджетные деньги. В целом государству нанесли ущерб более чем на 20 миллионов гривен путем неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъяли 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, технику.

Кроме того, правоохранители обнаружили три "ботофермы", обустроенные организаторами конвертационного центра. Их, вероятно, использовали для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах.

СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра, который выводил в тень средства госпредприятий

В Запорожье СБУ прекратила деятельность мощного конвертцентра: смотрите видео

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