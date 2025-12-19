Знаем, где в Беларуси будет размещен "Орешник" и передаем эту информацию партнерам, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что знает, где в Беларуси разместят российский ракетный комплекс "Орешник". Соответствующую информацию Украина уже передает партнерам.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Где разместят "Арешник"?

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас завершается перемещение российского "Арешника" на территорию Беларуси.

Мы понимаем, где будет размещение. Мы эту информацию передаем нашим партнерам,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, страны сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать.

Во время пресс-конференции Зеленский также призвал партнеров ввести санкции против предприятий, которые поставляют России компоненты, необходимые для изготовления ракетного комплекса.

Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против компаний, которые находятся как на европейском континенте, так и на других континентах, компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешникам",

– объяснил президент Украины.

Справка. Межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" максимально может лететь на более 5 тысяч километров. Она является модифицированной версией старых советских разработок. Россия впервые использовала ее по Днепру в ноябре 2024 года.

"Орешник" в Беларуси: что известно?