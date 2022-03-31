Знаем все обо всех: украинская разведка обратилась к военным и народу Беларуси
Источник:Главное управление разведки МО Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы Беларуси и не планирует никаких агрессивных действий в отношении соседнего государства.
Чтобы донести эту информацию военнослужащим вооруженных сил Белоруссии, разведка Украины опубликовала обращение с призывом отказаться от участия в преступной агрессии России против нашей страны.
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Обращение украинской разведки
Главное управление разведки выразило надежду, что белорусские военнослужащие не пожертвуют своей совестью ради чужой войны.
Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в том числе против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной – Беларусью,
– говорится в обращении.
Разведка заверила, что Украина обладает персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную и заранее проигрышную войну.
Кстати, Россия начала подтягивать личный состав с территории Беларуси. Об этом 31 марта сообщил Генштаб ВСУ.
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