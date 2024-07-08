Зеленский высказался о поездках Орбана в Москву и его попытках быть посредником

На днях венгерский премьер Виктор Орбан наведался с официальным визитом в страну-агрессора, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Украинский президент впервые прокомментировал подобные действия главы правительства Венгрии.

Виктор Орбан представляет себя миру как потенциальный "миротворец" в войне России против Украины и "посредник" в переговорах. Глава государства во время подхода к прессе с главой польского правительства Дональдом Туском отметил, что между Украиной и государством-агрессором не может быть посредничества, кроме консолидированных усилий сильных стран мира, которые смогут заставить Путина прекратить войну, пишет 24 Канал.

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Зеленский отреагировал на визит Орбана в Москву

Журналисты спросили у Владимира Зеленского, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который после визита в Киев отправился в Москву, заявив, что это "миротворческая миссия", быть посредником между официальным Киевом и Кремлем.

Однако украинский президент отвергает подобное развитие событий.

Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве после этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником... Нет посредничества между Россией и Украиной,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, посредниками в этом вопросе могут быть только серьезные и сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Он отметил, что это "не о посредничестве, а о возможностях".

"У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, или РФ и Путин зависят от этого, или у тебя – очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты – такая страна... и Китай, и Евросоюз", – объяснил глава государства.

В таком случае, как пояснил президент, такая посредническая миссия может быть. Поэтому Украина и предлагает возможности, как давить на Россию и как остановить Путина. Для этого надо объединить все усилия, потому что "он не уважает тех, кто слаб".

К слову, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля 2024 года прибыл в Польшу. После этого он непосредственно поедет в Вашингтон в Соединенные Штаты, чтобы попасть на саммит Североатлантического альянса.