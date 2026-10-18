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24 Канал Новости Украины Российский авиаудар по Запорожью забрал жизнь мастерицы вязаных игрушек Зои Самофал
18 октября, 22:58
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Российский авиаудар по Запорожью забрал жизнь мастерицы вязаных игрушек Зои Самофал

Дария Черныш

Российский авиаудар по Запорожью 10 октября унес жизнь украинской мастерицы Зои Самофал. При жизни женщина создавала вязаные игрушки и была участницей местной творческой студии.

Печальное известие о потере сообщили ее коллеги из творческой студии "Белая птица". Художницу провели в последний путь 16 октября.

Смерть талантливой мастерицы

Коллеги вспоминают, что Зоя Самофал участвовала во многих выставках и была частью их творческой семьи.

Зоя Самофал создавала чудесные вязаные куклы, вкладывала в них тепло своих рук, душу и любовь. Так трудно осознать, что ее больше нет рядом,
– отметили в студии.

Там добавили, что вместе с мастерицей исчезли и многие ее работы, но те, что уцелели, будут хранить память о ней и напоминать о боли от того, что война уносит человеческие жизни.

Напомним, во время авиаудара по Запорожью 10 октября разрушениям подверглись пятиэтажный жилой дом и ряд других зданий. Спасатели разбирали завалы, деблокируя пострадавших. К сожалению, в результате российского террора в городе погибли 23 человека.

Ранее стало известно, что 16 октября на фронте во время выполнения боевого задания погиб видеооператор Василий Величко. До мобилизации он работал видеооператором, в частности на полтавских телеканалах "ИРТ" и "Город Плюс".