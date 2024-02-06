На момент удара там жили три семьи, – владелец отеля в Золочеве рассказал детали атаки

Россияне в ночь на 6 февраля обстреляли ракетами С-300 поселок Золочев, что на Харьковщине. В результате атаки полностью разрушен трехэтажный отель, в котором на тот момент проживало 3 семьи.

Владелец разрушенного россиянами отеля Анатолий Тильнов рассказал детали ночной атаки по Золочеву. По его словам, в поселке прозвучало 2 взрыва, передает 24 Канал.

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В отеле проживали 3 семьи

Владелец отеля рассказал, что, к счастью, ночью персонала в отеле не было, ведь они работают только днем. Однако в отеле проживали гости – 3 семьи.

Там было 3 семьи. Я видел, что их носили, а живы ли они – я пока не имею информации. Двое вылезли сами, а остальных выносили,

– сказал Анатолий.

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В Золочеве было 2 прилета

Мужчина сообщил, что проснулся в 2:20 от первого взрыва, посмотрел в окно и сразу прилетело второй раз. Владелец отеля сразу решил проверить камеры наблюдения в здании, но они уже не работали. Информацию о прилетах в поселке он узнал из интернета. Тогда работницы местного магазина "Все по 3" писали, что что им больше негде работать.

"Уже через 5 минут я был здесь (возле отеля – 24 Канал). А здесь уже ничего не было", – рассказал владелец разрушенного отеля.

Что известно об обстреле Золочева: кратко

Ночью 6 февраля российские захватчики атаковали Золочев ракетами С-300. В результате обстрела разрушениям подверглись многие гражданские объекты. Прежде всего говорится о 7 частных домах, а также – магазинах, киосках и кафе. Также повреждения получили 5 гражданских авто.

3 женщины получили взрывные травмы и осколочные ранения. К сожалению, из-за террористических действий врага погиб двухмесячный ребенок.

Известно, что его мать сейчас находится в больнице. Она – в тяжелом состоянии.

Анатолий владеет отелем уже 20 лет. Раньше это было маленькое здание, но впоследствии отель стал одним из самых красивых зданий в Золочеве. Мужчина признался, что отель построил, потому что хотел, чтобы люди там отдыхали.