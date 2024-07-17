Въезд – запрещен: часть Белгородщины становится "зоной отчуждения"

Белгородскую область регулярно постигают обстрелы и другие проблемы, спровоцированные вторжением России в Украину. Кремль планирует создать "зону отчуждения" на границе в этом регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов вблизи границы. В них, по словам чиновника, наблюдается "крайне тяжелая оперативная ситуация".

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"Зона отчуждения" на Белгородщине

Как констатировал российский чиновник, если жители захотят приехать в эти 14 поселений, то им нужно будет подать заявку главам соответствующих населенных пунктов или руководителям муниципалитетов.

Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске - и в сопровождении военных.

Среди последних сообщений, Гладков писал утром 17 июля, обвиняя Украину, что за минувшие сутки пострадали несколько районов в Белгородской области.

В частности, речь идет об обстрелах и ударах дронов по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому и Шебекинскому районам.

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Следует упомянуть, что от атак страдает не только Белгородщина. Беспилотники также наносят удары по другим областям России. Так, утром 17 июля оккупанты в очередной раз жаловались из-за обстрелов, хотя и отчитывались об "успешной работе ПВО".

К тому же в сети информировали, что дроны ночью атаковали целых 4 региона. Однако в министерстве обороны Кремля решили сказать, что под прицелом были только 3 области. В конце концов, врут захватчики не впервые и не в последний раз.