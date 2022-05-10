В зоне ООС бойцы ВСУ отбили15 атак врага: сбили беспилотник и ликвидировали много техники
Источник:Группировка Объединенных сил
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. В частности, в Донецкой и Луганской областях.
Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что в течение 9 мая защитники и защитницы успешно отбили 15 российских атак. Наши герои нанесли захватчикам существенные потери.
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В течение текущих суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.
Украинские герои уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- 9 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 25 единиц боевой бронированной техники;
- 3 единицы специальной инженерной техники;
- 3 автомобиля врага.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе украинского Донбасса беспилотный летательный аппарат. Он – типа "Орлан-10".
На Востоке ВСУ ликвидировали 250 оккупантов
На Востоке украинские защитники и защитницы уничтожили до 250 российских оккупантов. Новость сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток". Кроме того, украинские защитники ликвидировали немало вражеской техники.
Поставки оружия США в Украину больше не будут ограничивать
Джо Байден в понедельник, 9 мая, принял историческое решение – подписал закон о ленд-лизе для Украины. Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил лидера США за это.Заметьте! Палата представителей США приняла решение 28 апреля. "За" отдали 417 голосов. "Против" – всего 10. Тогда в Госспецсвязи прокомментировали, что этим решением в Штатах четко показали: кто в этой войне является добром, а кто – злом.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что закон о ленд-лизе очень важен для Украины. По словам главы правительства, теперь поставки американского оружия Украине не будут иметь никаких ограничений.
"Это означает больше вооружения и другой помощи для украинских воинов, чтобы победить российских оккупантов", – подчеркнул Шмыгаль.
Он также поблагодарил администрацию президент США и подчеркнул, что Украина обязательно победит.
Министр обороны Алексей Резников также отметил: ленд-лизом Штаты показали, что верят в победу Украины над российскими захватчиками.
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